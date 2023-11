Impôts : si vous voulez éviter l’actualisation automatique du taux de prélèvement à la source en janvier, c'est maintenant !

Sans action de votre part avant le 8 décembre, votre taux de prélèvement d’impôt à la source sera automatiquement mis à jour le 1er janvier prochain, en fonction de la dernière déclaration de revenus qui a eu lieu au printemps.

Chaque année, le taux de prélèvement d’impôt à la source est automatiquement mis à jour par l'administration fiscale à deux moments : le 1er septembre ou le 1er janvier, sauf si vous l'avez vous-même actualisé. Dans ce cas, le taux calculé à votre initiative reste valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Sans action de votre part, votre taux de prélèvement d’impôt à la source sera donc automatiquement mis à jour le 1er janvier prochain, en fonction de la dernière déclaration de revenus qui a eu lieu au printemps. Vous pouvez d’ailleurs consulter ce taux prévisionnel sur votre espace personnel du site des impôts dans la rubrique « gérer mon prélèvement à la source » puis dans l’onglet « Consulter vos taux ». Mieux vaut donc vérifier que ce taux de prélèvement issu des données de l’an dernier (revenus 2022) correspond toujours à votre situation et à vos revenus prévisionnels de 2024.

Modulation à la hausse ou à la baisse

Si vos revenus sont en augmentation, il peut ainsi être préférable de rehausser votre taux de prélèvement pour ne pas avoir à payer un complément d’impôt à l’automne 2024. Certains pourront cependant préférer attendre pour ne pas faire l’avance de cette différence…

A l’inverse, si vos revenus ont baissé ou que votre situation évolue fiscalement (naissance, rattachement d’une personne à charge), il est nécessaire de moduler à la baisse votre taux de prélèvement pour ne pas avancer chaque mois trop d’impôt et attendre l’été 2024 avant d’être remboursé.

Mode d'emploi

Dans les deux cas, il suffit de se rendre sur son espace personnel dans la rubrique « gérer mon prélèvement à la source » et « actualiser suite à une hausse ou à une baisse de vos revenus ». La modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source est désormais possible lorsque l’écart entre l’impôt prévu et le nouveau montant estimé est supérieur à 5%. Pour cela, il peut être judicieux d’utiliser le simulateur de Bercy.

Pour une baisse de vos revenus, en complément de l'estimation de vos revenus nets imposables de l'année en cours, les revenus nets imposables perçus sur l'année N-1 devront également être saisis. Si vous souhaitez actualiser vos revenus à la hausse, vous devez estimer vos revenus nets imposables de 2024.

Nouveau taux de prélèvement

A l'issue de cette modification en ligne, un nouveau taux de prélèvement sera calculé par l'administration fiscale puis transmis aux organismes qui vous versent des revenus. Si vous êtes salarié, le nouveau taux est généralement rapidement pris en compte par l’employeur et dans un délai maximum de 2 mois. Pour que votre nouveau taux soit pris en compte sur le prélèvement à la source de janvier, la Direction générale des Finances publiques conseille de l’actualiser au plus tard le vendredi 8 décembre.