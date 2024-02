Impôt sur le revenu : les familles avec plusieurs enfants restent favorisées cette année

Malgré un plafonnement ajusté chaque année, le dispositif du quotient familial permet aux familles avec des enfants de payer moins d'impôt...

Incontournable du calcul de l’impôt sur le revenu, le quotient familial désigne le revenu imposable d’un foyer par part fiscale. Un couple (deux parts) ayant 60.000€ de revenus imposables a par exemple un quotient familial de 30.000€. Ce dispositif permet aux familles avec des enfants de bénéficier de demi-parts supplémentaires. Ainsi, à revenus équivalents, une famille avec un enfant paie moins d’impôt qu’un couple sans enfant.

Le nombre de parts

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, chaque foyer se voit attribuer un nombre de parts fiscales en fonction de sa composition. Un célibataire a une part, un couple deux parts. Pour les personnes à charge, le calcul est différent. Avec une personne à charge, le foyer gagne une demi-part. Avec une autre personne à charge, il gagne à nouveau une demi-part. En revanche, la troisième personne à charge (ainsi que les suivantes) fait gagner une part supplémentaire.

Concrètement, une famille avec un enfant a donc 2,5 parts fiscales. Avec deux enfants, le foyer est composé de trois parts. Le nombre de parts passe à 4 avec trois enfants, à 5 avec quatre enfants…

Calcul de l’impôt

Pour calculer votre impôt sur le revenu, le Fisc divise le montant de votre revenu imposable par votre nombre de parts fiscales. Le résultat ainsi obtenu est ensuite soumis aux tranches du barème de l'impôt sur le revenu, puis multiplié par le nombre de parts de votre foyer fiscal pour obtenir le montant de l'impôt dû. Ainsi, l'application du quotient familial permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Barèmes 2024 de l'impôt sur le revenu Source : Loi de Finances 2024 Tranches d'imposition Revenus 2023 Taux Première tranche Jusqu'à 11.294 € 0% Deuxième tranche De 11.294 € à 28.797 € 11% Troisième tranche De 28.797 € à 82.341 € 30% Quatrième tranche De 82.341 € à 177.106 € 41% Cinquième tranche Au-dessus de 177.106 € 45%

Exemple pour un couple avec 3 enfants

Avec l’exemple d’un couple marié avec 3 enfants à charge (4 parts) et un revenu imposable de 100.000 € par an, le quotient familial est égal au revenu imposable divisé par le nombre de parts : 100.000 / 4 = 25.000 €.

En appliquant le barème progressif de l'impôt, ce revenu est imposé à 0% (1ère tranche) jusqu’à 11.294 € et à 11% (2ème tranche) sur 13.706 € (25.000 -11.294). Ce qui donne 1.507,66 €.

Ensuite, pour calculer le montant de l'impôt dû, étant donné que le foyer fiscal du couple se compose de 4 parts, il faut multiplier le montant précédent obtenu par le nombre de parts soit : 1.507,66 x 4 = 6.030,64 €.

Plafonnement du quotient familial

Mais intervient à cette étape le plafonnement du quotient familial : le gain procuré par les personnes à charge est limité en fonction de plafonds déterminés chaque année. Pour 2024, il est de 1.759 € (1.678 € en 2023) par demi-part dans le cas général. Autrement dit, par rapport à un foyer sans personne à charge, l’économie d’impôt générée par une demi-part ne peut pas excéder 1.759 €.

Pour notre couple avec 3 enfants, ce plafonnement intervient à hauteur de 2 parts, soit 4 demi-parts), ce qui donne 7.036 € (4 x 1.759 €). Or, si les enfants n'étaient pas pris en compte, l'impôt sur le revenu de ce couple serait calculé sur la base de 2 parts et son montant s'élèverait à 16.572,5 €. En appliquant le plafonnement de 7.036 €, l’impôt du couple est finalement ramené à 9.536,5 € (16.572,5 - 7.036) et non pas 6.030,64 €.

Une revalorisation du barème favorable aux familles avec enfants

D’après nos calculs, la revalorisation du barème 2024 (+4,8% pour chaque tranche d’imposition) est d’ailleurs nettement plus favorable pour les familles avec plusieurs enfants puisque dans notre exemple, l’impôt d’un couple marié avec 3 enfants baisserait cette année de presque 9% à revenus déclarés comparables par rapport à 2023. En comparaison, cette baisse se limiterait à -3,6% pour un couple marié sans enfants. L'avantage du quotient familial joue bien sûr davantage à partir du troisième enfant grâce à la demi-part supplémentaire.

Plafonds spécifiques

Des plafonds supérieurs s'appliquent dans certaines situations :