Impôt sur le revenu : allez-vous bénéficier de la décote en 2024 ?

En matière d’impôt sur le revenu, le système de la décote, souvent méconnu du grand public, permet d’alléger fortement l’entrée dans l’impôt des ménages aux revenus les plus modestes. La décote annule même l’impôt lorsqu’il ne dépasse pas un certain montant : environ 600 € cette année pour un célibataire et un peu moins de 1.000 € pour un couple. C’est notamment ce système de décote qui explique pourquoi moins d’un foyer sur deux paie l’impôt sur le revenu en France. Par rapport à l'an dernier, ces seuils à partir desquels l'impôt est annulé augmentent d'ailleurs d'une trentaine d'euros pour un célibataire et d'une cinquantaine d'euros pour un couple.

Calcul de la décote

La décote consiste à réduire l’impôt issu de l’application du barème progressif de la différence entre un certain plafond (873 € cette année) et 45,25% de son montant pour les célibataires, divorcés ou veufs. Pour un couple, la déduction correspondra cette année à la différence entre 1.444 € et 45,25% du montant de l’impôt théoriquement dû.

Dans l’exemple d’un célibataire dont l’impôt brut de 2024 s’élève à 1.000 €, la décote est de 873 € - (0,4525 x 1.000 €), soit 420,5 €. A l’arrivée son impôt sera réduit à un montant de 579,5 €. Pour un couple marié dont l’impôt brut atteint 2.000 €, la décote sera de 539 €, permettant de réduire l’impôt à 1.461 €. Par rapport à l'an dernier, le mécanisme d'indexation de +4,8% des barèmes permet au passage aux célibataires d'économiser 40 € supplémentaires dans cet exemple et un gain de 66 € pour les couples..

Jusqu’à quel niveau de salaire ?

Pour les revenus perçus en 2023 qui seront bientôt déclarés au printemps, la décote s’appliquera tant que l’impôt issu du barème sera inférieur à 1.929 € pour une personne célibataire, divorcée ou veuve et inférieur à 3.191 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Pour mieux situer ces chiffres, d'après nos calculs, les célibataires bénéficient cette année de la décote jusqu’à environ 32.000 € de revenus annuels (environ 30.500 € l'an dernier), soit autour de 2.666 € par mois. Pour les couples, il peut s’agir de deux salaires allant respectivement jusqu’à environ 2.800 € et 2.000 € par mois. Ces exemples s’adressent bien sûr à des personnes n’ayant pas d’autres revenus que ceux de leur activité salariée ou de leur retraite.

Les cas où la décote annule l’impôt

Pour des plus petits montants d'impôt, la décote viendra carrément annuler l’imposition, telle qu’elle résulte du barème progressif. C'est le cas lorsque l'impôt brut sera inférieur à environ 600 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs. Toujours selon nos calculs, cela correspond à des personnes avec un salaire mensuel ou une pension ne dépassant pas 1.550 €.

Pour les contribuables soumis à imposition commune, cette limite à partir de laquelle la décote annule l’impôt se situe cette année à environ 990 € d'impôt brut et s’adresse à des couples avec des revenus n’excédant pas au total environ 2.925 € par mois. Cela peut correspondre à un ménage où le mari est au SMIC et son épouse autour de 1.530 € net par mois.

Simulations

Le simulateur 2024 des impôts permet déjà de calculer rapidement le montant de son impôt sur le revenu en sélectionnant le modèle simplifié. La ligne « Droits simples » correspond à l’impôt brut avant décote et le montant éventuel de la décote apparaît juste en-dessous. Si vous ne bénéficiez d’aucune décote, les droits simples et l’impôt (avant crédit d’impôts) feront apparaître le même montant.