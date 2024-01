Le simulateur 2024 de l’impôt sur le revenu est disponible

Ce simulateur peut surtout servir à ajuster son taux de prélèvement à la source si le résultat obtenu diffère du taux actuel.

Il est déjà possible de simuler précisément l’impôt de 2024 sur les revenus 2023 grâce au simulateur en ligne mis à disposition des contribuables par le site des impôts. Ce simulateur intègre bien sûr la revalorisation des tranches d’imposition à hauteur de +4,8% dans le but de neutraliser les répercussions de l’inflation, c’est-à-dire l’effet indirect de l’augmentation des salaires ou des pensions, forcément plus important en période de hausse des prix. Les ménages dont les revenus augmentent moins vite que l’inflation sont donc gagnants du point de vue du barème de l’impôt à payer.

Les nouvelles tranches 2024

Une revalorisation qui permet de reculer l’entrée dans l’impôt qui se fait cette année à partir de 11.294 € de revenus (10.777 € l'an dernier) dans la première tranche d’imposition à 11% tandis que la deuxième tranche à 30% commence à 28.797 € contre 27.478 € en 2023 et la troisième tranche à 41% à 82.341 € contre 78.570 €. Quant à la dernière tranche à 45%, elle a été reculée à 177.106 € contre 168.994 € l’an dernier.

Déjà prélevé à la source

Attention, ces tranches 2024 concernent les revenus 2023 qui ont déjà été prélevés à la source l’an dernier mais dont le calcul de l’impôt final n’interviendra qu’après la déclaration de revenus du printemps prochain. Comme toujours, le prélèvement à la source va beaucoup plus vite que les lois de finances qui ne peuvent neutraliser les effets de l’inflation qu'avec un certain retard... De fait, ce simulateur peut surtout servir à ajuster son taux de prélèvement à la source si le résultat obtenu diffère du taux actuel.

Quotient familial

Suivant le même mécanisme d'indexation de +4,8%, le plafond de l'avantage fiscal du quotient familial a également être revalorisé à 1.759 € par demi-part (1.678 € en 2023). Pour les ménages aux revenus modestes, les montants utilisés pour le calcul de la décote ont été revalorisés de la même manière.