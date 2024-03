France Tutelle suggère une réduction d’impôt pour les protecteurs familiaux

500 € de crédit d’impôt par an et une réduction des droits de succession.

L’association France Tutelle (reconnue d’intérêt général) et son Comité d’experts ont fait cette semaine une proposition de statut fiscal pour les familles exerçant une mesure de protection judiciaire. Il s’agit notamment des mesures de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle pour protéger des proches, le plus souvent des personnes âgées.

France Tutelle souligne que le protecteur familial exerce cette mission bénévolement au titre de la solidarité familiale, sans formation ni contreparties, malgré un investissement en temps et en moyens conséquent, bien souvent en plus de son rôle de proche aidant au quotidien.

500 € de crédit d’impôt par an

L’association appelle à reconnaître un statut fiscal pour le protecteur familial afin de valoriser ce rôle social et d’intérêt général que les familles jouent. Il consisterait en un crédit d’impôt de 500 € par année civile d’exercice de la mission et une réduction de 500 € des droits de succession par année civile d’exercice de la protection, en contrepartie de l’aide apportée dans la gestion personnelle et patrimoniale des personnes vulnérables. « Des propositions qui visent à rééquilibrer des mécanismes de protection judiciaire portés à la fois par les familles à titre gratuit et par les protecteurs professionnels subventionnés par l’État », explique France Tutelle.

A lire aussi...

Dans un contexte de vieillissement de la population et de vulnérabilité en France, l’association estime que plus de 50% des tutelles et autres mesures de protection sont exercées par les familles et que 11 millions d’aidants familiaux sont susceptibles d’être concernés par la protection juridique de leur proche.

« Nous pouvons tous un jour être confronté à la vulnérabilité d’un proche et se voir désigner protecteur familial. Ce rôle, les familles l’acceptent dans une grande majorité des cas, car il s’agit avant tout d’un devoir moral. Pour autant, l’État qui finance, à juste titre, les protecteurs professionnels lorsque la famille fait défaut, ne reconnaît aux protecteurs familiaux aucune contrepartie alors qu’ils assument bénévolement les mêmes responsabilités et obligations. Qu’en serait-il pour les comptes publics si les familles n’exerçaient pas cette mission ? », s’interroge Jacques Delestre, Président de France Tutelle.