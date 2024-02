Airbnb : la suppression de la niche fiscale en suspens

Voté par erreur dans la loi de Finances 2024, ce tour de vis fiscal qui devait s'appliquer dès cette année ne sera pas "obligatoire" pour les revenus perçus en 2023, indique l'administration fiscale.

Comme l’avait indiqué le gouvernement après avoir adopté "par erreur" la suppression de la niche fiscale Airbnb dans la dernière loi de Finances, le Fisc a confirmé que ces nouvelles dispositions - qui réduisent fortement l'abattement applicable aux revenus de la location touristique - pourraient ne pas s’appliquer cette année.

Dans son Bulletin officiel des Finances publiques du 14 février, l’administration fiscale précise que les contribuables « peuvent appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de la loi de finances pour 2024. [Cependant] afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer, aux revenus de 2023, les dispositions du Code général des impôts dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024 ».

En somme, les contribuables tirant des revenus d’une location meublée de courte durée pourront continuer d’appliquer la règle fiscale prévoyant un abattement de 50% jusqu’à 77.700€ de revenus annuels en 2023, et même de 71% jusqu’à 188.700€ pour les biens classés "meublés de tourisme" là où la loi de finances 2024 limite cet abattement à 30% et jusqu’à 15.000€ de recettes annuelles seulement (à l’exception des zones rurales, pour lesquelles un abattement supplémentaire de 21% est prévu). Autant dire que les propriétaires concernés ne se priveront pas de retenir la première option...

Nouveau chapitre au Parlement

La fiscalité des logements Airbnb est par ailleurs susceptible d’évoluer encore dans le courant de l’année 2024. Une proposition de loi transpartisane "visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif" a été votée en première lecture à l’Assemblée nationale le 29 janvier : le texte prévoit un ensemble de dispositions régulant plus strictement le business des locations touristiques, et grave notamment dans le marbre cet abattement de 30%. Le gouvernement soutient a priori l’option d’une fiscalité alignée sur la location non meublée, mais devrait a priori défendre un plafond d’abattement plus élevé que 15.000€.