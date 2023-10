« L’organisation des Jeux Olympiques a déjà un impact sur le marché immobilier »

Tribune de Brice Cardi, Président du réseau immobilier L'Adresse.

Depuis plusieurs mois, nous constatons déjà un impact de l’organisation des Jeux Olympiques à Paris sur le marché immobilier. Avec près de 15 millions de visiteurs attendus à Paris et une capacité hôtelière de 150.000 chambres au maximum dans le Grand Paris, il était prévisible que cet évènement ne resterait pas sans effet sur l’immobilier francilien. A fin septembre, près d’un quart des agences franciliennes de notre réseau constatent d’ores et déjà un impact sur leur activité. Il s’agit majoritairement de propriétaires qui les interrogent sur la façon de louer leur bien pour les JO ou de propriétaires qui, arrivés en fin de bail, souhaitent conserver leur bien disponible pour le louer…

Location saisonnière

Mais il y a également des investisseurs qui recherchent des biens à acheter pour les louer ou des demandes de locations courtes durées pour les JO, de visiteurs, d’organisateurs ou d’athlètes. Par exemple, un investisseur a sollicité une agence en Seine-et-Marne pour faire de la location saisonnière en programmant déjà une remise en vente après les JO. Un autre a sollicité une agence pour acheter une grande maison en Seine-Saint-Denis et la louer via une plateforme durant les JO. A Paris, plusieurs clients dont le bien était en vente depuis plusieurs mois ont souhaité le retirer pour le mettre en location saisonnière le temps des JO avant de le remettre sur le marché à la rentrée prochaine.

Fin de bail

Concernant l’impact éventuel dans les mois à venir, près d’une agence sur deux pense qu’il pourrait y avoir temporairement en Ile-de-France un transfert des biens de l'offre locative traditionnelle vers la location saisonnière à l’occasion des JO. Cela pourrait en effet être le cas mais essentiellement lorsque les biens arrivent en fin de bail. En effet, lorsqu’un contrat de bail est en cours, il n’est pas possible de récupérer son bien quand on veut pour le louer en location saisonnière. Dans les agences franciliennes, certains propriétaires avec un bail qui arrive à échéance en 2024 nous interrogent déjà sur la pertinence et les moyens de louer leur bien pour les JO.

Les règles à respecter

Attention tout de même, les locations saisonnières sont très encadrées. Dans le cadre de la Loi Elan, une résidence principale peut être mise en location pendant au maximum 120 jours dans l’année. La durée des Jeux Olympiques correspondant à 17 nuits, plus 11 nuits supplémentaires pour les Paralympiques, le quota est respecté. Mais à Paris, il est obligatoire d’enregistrer son logement sur le site de la mairie et pour cela il faut anticiper la démarche car obtenir un numéro peut prendre du temps ! Et si le logement loué n’est pas la résidence principale, cela devient très compliqué car il y a des contraintes supplémentaires… Il faut obtenir l’autorisation de la mairie de Paris de transformer une résidence secondaire en un local à usage commercial, et pour compenser mettre en location traditionnelle une surface équivalente dans le même arrondissement en transformant une autre surface commerciale en habitation… Pas simple.

Faire ses calculs

Qu’on soit à Paris ou en région parisienne, pour un appartement, il faut bien vérifier le règlement de copropriété et s'assurer qu'il n’existe pas une interdiction de location saisonnière ou de sous-location inscrite dans le règlement. Il faut aussi savoir que théoriquement, le bail mobilité n’est pas adapté pour louer son logement pour les JO car il est réservé aux occupants temporaires comme des étudiants ou des salariés en formation professionnelle. Enfin il faut faire les calculs entre les loyers perçus pendant la période louée pendant les JO, théoriquement 2 à 3 semaines seulement, et le montant des loyers perdus entre la sortie du bien de la location traditionnelle et sa remise sur le marché. Attention donc, ce n’est pas forcément intéressant !