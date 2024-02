« Les clés de la reprise immobilière sont là ! »

Tribune de Brice Cardi, Président du réseau immobilier L'Adresse.

On les attendait, les premiers signes de la reprise sont là : depuis la fin du mois de décembre le marché immobilier frémit à nouveau. Et même s’il est encore trop tôt pour affirmer que tous les verrous ont sauté, on peut toucher du doigt les clés de la reprise. Depuis le mois de septembre, les banques sont de retour sur le marché et nous voyons même des banquiers venir frapper à la porte de nos agences immobilières pour que nous leur envoyions nos clients.

Après plus d’un an de restrictions dans l’octroi de crédit, voire de fermeture totale pour certaines, c’est un signal très positif pour nous professionnels, et bien sûr pour les futurs acheteurs… à condition qu’ils reviennent !

Attentisme et autocensure des acquéreurs

Après une année 2023 très compliquée, beaucoup sont échaudés et ont même reporté, voire annulé leur projet ! On assiste à la fois à l’attentisme et à l’autocensure des potentiels acheteurs. Pourtant, les banques font tout pour leur redonner confiance et envie : retour des prêts sur 30 ans, doublement du Prêt à taux zéro (PTZ) et même désormais une deuxième chance avec la possibilité de réexaminer les demandes de crédit refusées.

Prêts partiellement in fine ou hypothécaires

Et désormais, c’est aussi le gouvernement qui tente de trouver des solutions pour resolvabiliser les acheteurs. Dernière proposition en date : mettre en place des prêts partiellement in fine ou hypothécaires, permettant de rembourser 20% de son crédit au moment de la revente seulement, avec à la clé un allègement des mensualités. Mais cette mesure n’arrive-t-elle pas trop tard, à un moment où les taux s’apprêtent à re baisser ? Surtout, les banques, comme les emprunteurs seront-ils friands de ce type de prêts hors norme ? En matière de crédit, les Français sont plutôt classiques !

Ces signes encourageants, que les médias ont largement relayés depuis la fin de l’année 2023, ont entrainé un bruissement d’activité que nous espérons plus fort et durable dans les prochains mois.

Les prix doivent encore baisser

Des acheteurs potentiels nous rappellent pour visiter à nouveau des biens, des vendeurs qui attendaient des jours meilleurs demandent à nouveau des estimations… qu’ils ne sont pas toujours prêts à suivre, certes ! Pour autant, la reprise durable passera nécessairement par un ajustement des prix : les acheteurs ont perdu 30% de capacité d’emprunt depuis 2021, ce qui les a conduits à renoncer à leur projet. Et même s’ils retrouvent la confiance, ils auront besoin de récupérer une partie de ce pouvoir d’achat immobilier, soit grâce à la baisse des taux, soit avec la baisse des prix, soit via ces deux leviers.

En attendant, à nous de faire comprendre aux vendeurs qu’il vaut mieux vendre maintenant au bon prix et à nous aussi de rassurer les acheteurs sur la faisabilité de leur projet. Les clés de la reprise sont entre nos mains ! C’est dans ce genre de contexte que notre métier est plus que jamais indispensable…