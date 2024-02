Quelle influence des acheteurs étrangers sur l'immobilier à Paris ?

Parmi les les acquéreurs étrangers non-résidents en France, les Américains restent largement les plus nombreux dans la Capitale, devant les Libanais.

Contrairement aux idées reçues, les acquéreurs étrangers non-résidents en France n’ont jamais pesé très lourd dans le nombre de transactions immobilières en région parisienne mais ils peuvent quand même influencer le marché de certains quartiers parisiens accueillant des biens haut de gamme, notamment les 6e, 7e et 8e arrondissements. D’après la chambre des notaires du Grand Paris, 1.250 ventes de logements en Ile-de-France ont été signées par des acheteurs étrangers non-résidents en France entre janvier et septembre 2023, ce qui représente à peine plus de 1% du volume de transactions de la période.

Beaucoup d’Américains à Paris

La plupart d’entre eux (68%) se sont concentrés sur Paris intra-muros et un quart de ces acquéreurs viennent des Etats-Unis. Le budget de ces Américains dépasse 700.000€ pour une surface moyenne de 60 m², deux fois plus que le prix payé en moyenne par les résidents français car ils achètent essentiellement dans les quartiers centraux de la Capitale où les prix sont les plus élevés. Le deuxième pays étranger le plus représenté est actuellement le Liban, devant l’Italie et l’Allemagne. Cette clientèle à la recherche d’un pied à terre bénéficie le plus souvent d’un pouvoir d’achat élevé et achète généralement au comptant, sans crédit immobilier.

Davantage d’acheteurs étrangers résidant en France

En parallèle, les acheteurs de nationalité étrangère qui résident en France sont beaucoup plus nombreux. Ils étaient à l’origine de plus de presque 11.000 ventes de janvier et septembre 2023, soit 10% du volume de transactions sur l’ensemble de Ile-de-France. Mais comme le rappellent les notaires, ils ont été pénalisés, de la même manière que la très grande majorité des acquéreurs français, par les difficultés d’accès au crédit et le recul de leur pouvoir d’achat.

Les Portugais restent les premiers acquéreurs étrangers résidant en France avec 13% de cette catégorie. Ils ont une atti­rance marquée pour les maisons en banlieue qu’ils choisissent dans 45% des cas avec un budget moyen de 285.000 €. Les Chinois sont la deuxième nationalité la plus représentée, avec à l’inverse une très forte préférence pour les appartements qui représentent près de 90% de leurs achats.