Mon Accompagnateur Rénov' devient obligatoire pour beaucoup de rénovations

Ce début de mois de septembre marque une nouvelle évolution de la réglementation entourant les aides à la rénovation énergétique des logements avec l’obligation du recours à Mon Accompagnateur Rénov' étendue aux travaux de deux gestes ou plus dont le coût est supérieur à 5.000 € et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10.000 €. Sont également désormais concernés depuis le 1er septembre 2023 les travaux qui font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Mon Accompagnateur Rénov' est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Lancé l’an dernier afin de répondre à la demande des ménages qui ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir des réponses neutres et qui redoutent les pratiques abusives, ce service était au départ facultatif est surtout destiné à favoriser les rénovation globales grâce à un accompagnement global personnalisé.

L'accompagnement prévu vise à apporter des informations détaillées, objectives et adaptées à un projet de rénovation tout au long de sa réalisation. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, en passant bien sûr par le montage du dossier d’aides financières comme MaPrimeRénov’ et les primes liées aux certificats d’économie d’énergie (CEE).

L’accompagnateur peut notamment conseiller sur la nature des travaux à réaliser, orienter vers des artisans RGE, aider à monter un plan de financement afin d’obtenir des aides publiques, locales ou souscrire un prêt avance rénovation pour financer le reste à charge. L'accompagnement comprend une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage et s’appuie sur un audit énergétique afin de préparer la réalisation du projet de travaux.

Obligatoire mais pas gratuit

Attention, cet accompagnement n’est pas gratuit sauf pour les ménages les plus modestes. Beaucoup de collectivités locales ont cependant mis en place un financement dédié. Si ce n’est pas le cas, l’Anah cofinance cet accompagnement avec un forfait qui peut aller jusque 875€ selon votre projet de travaux et vos ressources : 875€ pour les projets de travaux lourds concernant des logements très dégradés, 600€ pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique donnant droit à l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, 313€ pour les travaux d'amélioration pour la sécurité et la salubrité de l’habitat, ou pour l’autonomie de la personne. Dans les autres cas de projets faisant l’objet de financements MaPrimeRénov’ où l’accompagnement est optionnel, l’aide se limite à 150€.

Enfin, pour les ménages les plus modestes, le ministère de la Transition énergétique a promis que la prestation d'accompagnement sera entièrement prise en charge en passant de 1.200€ actuellement à 2.000€.

Les acteurs privés arrivent

Les espaces Conseil France Rénov’ sont là pour vous aider à choisir les accompagnateurs agréés et référencés dans votre commune, sachant que les acteurs privés vont progressivement pouvoir jouer ce rôle à partir de 2024. Il pourra notamment s’agit d’architectes ou d’auditeurs énergétiques qualifiés. Sachant que les tarifs de l’accompagnement sont libres et non réglementés et qu’ils seront donc variables en fonction des communes, pour ceux qui ne bénéficieront pas ou de peu de prise en charge de ce coût supplémentaire, les choses semblent s’annoncer une nouvelle fois compliquées alors que l’idée de ce nouveau service Mon Accompagnateur Rénov' était justement de simplifier le parcours de rénovation…