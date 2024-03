Les taux des emprunts immobiliers ont reperdu presque un demi-point en trois mois

Les grilles de taux des partenaires bancaires du courtier en ligne Pretto montrent qu’il redevient possible d’emprunter à moins de 4% sur 20 ans pour tous les profils...

La baisse de taux des emprunts immobiliers se poursuit en mars. Dans un contexte de concurrence accrue entre les établissements bancaires, le courtier en ligne Pretto observe une nouvelle diminution des grilles de taux des banques ce mois-ci, de l’ordre de 10 à 15 points de base. Il s’agit du troisième mois consécutif d’amélioration des conditions de crédit : janvier avait marqué le premier mouvement général de repli après une première phase de stabilisation fin 2023.

Les taux à moins de 4% sur 20 ans se généralisent

Les grilles de taux des partenaires bancaires de Pretto montrent qu’il redevient possible d’emprunter à moins de 4% sur 20 ans pour tous les profils, les offres descendant même à 3,68% sur cette durée pour les profils à haut revenus.

Sur 25 ans, les emprunteurs dans la tranche de revenus annuels inférieurs à 40.000 € se voient encore proposer des taux légèrement supérieurs à 4% mais les meilleurs profils accèdent à des offres autour de 3,80%, voire moins pour les dossiers les plus recherchés par les banques. « Celles-ci ont massivement desserré les freins au crédit et il n’y a plus de blocage systématique à l’octroi, à condition d’avoir un dossier attractif et un budget cohérent avec sa capacité de remboursement », constate Pretto.

A lire aussi...

Des offres très disparates selon les banques et les profils

Certaines banques se montrent en effet de nouveau très offensives sur le crédit immobilier depuis le début de l’année, notamment BoursoBank qui propose souvent des taux similaires sur 20 et 25 ans et ajoute des décotes de 0,25 point de base pour les biens avec les meilleures étiquettes énergétiques du DPE (A, B ou C). De quoi obtenir aujourd'hui jusqu’à 3,50% sur des durées comprises entre 20 à 25 ans.

A l’opposé, Pretto signale que certains établissements proposent toujours des taux très élevés allant jusqu’à 4,50% sur 25 ans.

Printemps de l’immobilier

Cette évolution des taux ouvre donc de meilleures perspectives et laisse espérer un début de reprise du marché à l’approche du printemps qui reste la période phare pour les transactions immobilières. Un marché qui reste pour l’instant grippé avec un fort allongement des délais de vente dans les grandes agglomérations, en lien avec des vendeurs qui ont du mal à accepter les négociations dictées par les acheteurs.

Depuis décembre 2023, les taux ont quand même reperdu entre 40 et 50 points de base selon les durées et les profils. En prenant l’exemple d’un prêt de 200.000 € sur 25 ans, les mensualités (assurance comprise à 0,25%) affichent une baisse de 50 € entre une offre à 4,40% obtenue fin 2023 et un taux de 3,95% proposé aujourd’hui. Pour des revenus mensuels de 4.000 €, en tenant compte de la contrainte de taux d’endettement maximum à 35%, cette même évolution des taux en trois mois permet de porter la capacité d’emprunt d’environ 245.000 € à 255.000 €, soit une hausse de 4% d'après nos calculs.

Encore du chemin à faire

Sur le plan national, le spécialiste de l’estimation des prix immobiliers, Meilleurs Agents, a cependant calculé qu’il faudrait que les prix baissent encore de 17% pour retrouver le niveau initial de pouvoir d’achat immobilier des ménages français avant la hausse des taux.