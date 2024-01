Les taux d’emprunt immobiliers commencent enfin à baisser !

Après deux années de hausse ininterrompue, cette bonne nouvelle fait apparaître de meilleures perspectives pour le marché immobilier en 2024.

Enfin une bonne nouvelle qui se confirme pour le marché immobilier français : les taux d’emprunt commencent à baisser légèrement. Le courtier en ligne Pretto parle d’un recul moyen d’environ 0,10 point pour le mois de janvier. Alors que la stabilisation des barèmes observée en décembre faisait déjà pencher la tendance vers la fin du mouvement de hausse de taux qui aura assomé le marché depuis deux ans, c’est aujourd’hui la première fois depuis début 2022 que les taux des prêts immobiliers connaissent une véritable accalmie.

Les grilles de taux des partenaires bancaires de Pretto montrent qu’il est possible en ce début d’année d’emprunter entre 4% et 4,50% sur 25 ans selon ses revenus. Les emprunteurs dans la tranche de revenus annuels inférieurs à 40.000 € se voient par exemple proposer des taux proches de 4,20% sur 15 ans, 4,30% sur 20 ans et 4,40% sur 25 ans.

Sélectivité

Pretto précise que ces moyennes masquent toutefois de fortes disparités entre établissements, quelques rares acteurs régionaux restant hors-marché avec des taux à plus de 5%, tandis qu’il est possible d’obtenir moins de 4% par ailleurs.

Le courtier Emprunt Direct ajoute que les baisses les plus sensibles sont observées sur les meilleurs dossiers, les « bons dossiers » ne bénéficiant pour l’heure que de baisses plus limitées, de l’ordre de 10 points de base. La sélectivité des emprunteurs reste ainsi de mise.

Coûts de refinancement en baisse, marges en hausse

Les banques semblent donc répercuter sans attendre une partie de l’amélioration de leurs coûts de refinancement qu’on peut résumer sur le marché obligataire dans la forte baisse du rendement des OAT 10 ans, passé de 3,5% début octobre à 2,5% aujourd’hui. Autrement dit, les établissements de crédit reconstituent leurs marges sur le crédit immobilier, ce qui fait aussi renaître un contexte concurrentiel favorable à des efforts sur les taux proposés.

« Ce retour de la profitabilité sur le segment du prêt immobilier permet d’anticiper un nouveau cycle de baisse de taux, préalable indispensable à la reprise de la production de crédits à l’habitat au cours de l’année qui s’ouvre », estime Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

« La fin d’année dernière a amorcé une dynamique qui se poursuit en ce début d’année 2024. Les banques ont toutes fait part de leur volonté de reprendre la production de crédit immobilier et affichent des objectifs ambitieux pour le premier semestre », ajoute Pierre Chapon, président de Pretto.