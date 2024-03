Les prix de l’immobilier parisien ont perdu 13% depuis les plus hauts

Les notaires estiment que beaucoup de vendeurs n’ont pas encore intégré la baisse des prix et font le pari risqué d’attendre des jours meilleurs…

Le bilan de l’année immobilière 2023 à Paris et en Ile-de-France, établi ce jeudi par la Chambre des notaires du Grand Paris, a confirmé une accentuation de la baisse des volumes de ventes de logements anciens avec des prix en recul de 6% à 8% en un an.

Sur l’ensemble de l’année 2023 et par rapport à 2022, les notaires recensent ainsi 47.000 ventes de moins en Ile-de-France, soit une baisse d’un quart en un an et de 14% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. La contraction de l’activité reste un peu plus prononcée pour les maisons que pour les appartements avec en toile de fond les difficultés d’accès au crédit et la perte de pouvoir d’achat liée à l’envolée des taux d’emprunt, qui n'est que partiellement compensée par la baisse des prix.

Des perspectives toujours dégradées

« Il y a moins de ventes de confort, les transactions sont souvent dictées par la contrainte, les financements ont été difficiles à obtenir », résume Elodie Frémont, notaire à Paris et présidente de la commission Statistiques Immobilières de la Chambre des Notaires du Grand Paris, en observant des acquéreurs plus âgés que les années précédentes avec davantage de cadres.

En ce qui concerne 2024, les notaires constatent une poursuite de la baisse des prix et parlent de perspectives toujours dégradées pour les prochains mois malgré la légère baisse qui se confirme au niveau des taux d’emprunt. Ils estiment que beaucoup de vendeurs n’ont pas encore intégré la baisse des prix et font le pari risqué d’attendre des jours meilleurs…

La baisse des prix atteint 8% sur un an

Sur la base de leur analyse des promesses de ventes signées ces dernières semaines, les notaires mesurent une baisse des prix qui atteint désormais environ -8% sur un an, autant pour les maisons que les appartements.

Cette tendance ramène les prix 5 ans en arrière, autour de 6.000 € le m² en moyenne pour les appartements en Ile-de-France, en recul de 11,4% comparé au pic historique du troisième trimestre 2022. En dehors de Paris, les prix atterrissent à moins de 5.000 € le m² en Petite Couronne et moins de 3.200 € le m² en Grande Couronne. La banlieue chic n’est pas épargnée avec l’exemple de Neuilly-sur-Seine qui a perdu plus de 10% en 2023 à environ 10.000 € le m².

Concernant les maisons, Elodie Frémont cite un coût énergétique qui se ressent davantage que sur les appartements au niveau des travaux à réaliser et la prise en compte par les acquéreurs du coût des déplacements souvent liés à l’éloignement avec le lieu de travail.

10 arrondissements de Paris sous les 10.000 €

Dans Paris, la baisse des prix atteint également 8% sur un an selon les avant-contrats avec une moyenne de 9.400 € le m² et désormais 10 arrondissements sous la barre des 10.000 €. La correction est la plus forte sur tout le croissant de l’Est parisien avec en particulier le 19e arrondissement revenu sous les 8.000 € le m². Olivier Clermont, notaire à Paris, note quand même une bonne résistance des quartiers les plus chers du centre de la Capitale, avec l’influence des acquéreurs étrangers et notamment des Américains qui continuent à chercher des pieds à terre en payant le plus souvent au comptant.

Pour bien remettre en perspective cette baisse des prix parisiens, la moyenne s’était approchée des 11.000 € le m² en novembre 2020 (10.860 € d’après les notaires) avant les conséquences de la crise sanitaire qui avaient ensuite détourné les acheteurs des grandes agglomérations. On a donc perdu quasiment 1.500 € par m², soit une baisse de 13,4% depuis les plus hauts, en l’espace d’un peu plus de de trois ans.