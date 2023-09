Le Plan épargne logement redevient attractif pour un projet immobilier

La date d’ouverture du PEL détermine le taux préférentiel du prêt épargne logement qui est de 3,20% pour les plans ouverts depuis le 1er janvier 2023.

Longtemps cantonné ces dernières années à un produit d’épargne, le Plan épargne logement (PEL) retrouve progressivement sa vocation première qui est de compléter le financement d’un projet immobilier grâce à un emprunt à taux réglementaire. Le PEL peut aussi se décrire comme un outil de constitution d’un apport personnel en vue d’acquérir ou d’améliorer un logement.

Jusqu'à 92.000 € sur 15 ans maximum

Ce n’est en effet qu’après une phase d’épargne d’au moins 4 ans que le détenteur d’un PEL accède à un crédit immobilier à un taux préférentiel. Cet emprunt peut servir à financer l'achat ou la construction d'un logement et aussi des travaux mais son montant est plafonné à 92.000 € sur une durée maximum de 15 ans.

La génération mi-2016/2022 est la plus avantageuse

La date d’ouverture du PEL détermine le taux préférentiel du prêt épargne logement qui est de 3,20% pour les plans ouverts depuis le 1er janvier 2023. Ce taux redevient compétitif face à des offres bancaires qui sont aujourd’hui remontées autour de 3,80% à 3,90% pour les prêts immobiliers classiques sur 15 ans. Mais c’est surtout la génération antérieure, les PEL ouverts entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2022, qui bénéficient d'un taux du prêt épargne logement bien plus avantageux à 2,20%.

Le montant empruntable dépend du total des intérêts acquis

Le montant de ce prêt épargne logement est calculé en fonction des intérêts acquis pendant la phase d'épargne qui permet de se constituer un apport personnel en imposant des versements réguliers (45 € par mois ou 540 € par an au minimum).

Il n’est cependant pas facile de se rendre compte quel montant on peut emprunter, sachant qu’il faut faire des versements conséquents sur son PEL (le plafond est à 61.200 €) pour bénéficier d’un prêt significatif sur une durée longue. Le calcul dépend donc du total des intérêts bruts acquis à la date du dernier anniversaire du plan. Ces intérêts acquis sont consultables sur son relevé de compte et correspondent aux droits à prêt. A partir de ces droits à prêt, il est possible d’obtenir le montant empruntable en fonction de durées de remboursement allant de 2 à 15 ans.

Simulation

Pour un PEL ouvert en avril 2018 avec 1.200 € de droits à prêts, ce qui suppose déjà d’avoir réalisé un dépôt significatif d’environ 15.000 € à l’ouverture compte tenu du faible taux de rémunération de cette génération de PEL à 1% brut, on pourra par exemple emprunter 39.000 € à 2,20% sur 15 ans ou 58.800 € sur 10 ans. Le montant maximum de 92.000 € n’est accessible dans cet exemple que sur une durée maximum de 6 ans, ce qui supposerait quand même de rembourser près de 1.400 € par mois rien que sur ce prêt épargne logement.