La colère monte aussi chez les professionnels du logement neuf

« On ne fait que le répéter, la crise du logement neuf sera durable si aucune mesure n’est prise rapidement », a une nouvelle fois déploré le Président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), Grégory Monod, lors d’une conférence de presse portant sur le bilan 2023 de la production de logements neufs. Un bilan catastrophique pour les constructeurs de maisons, les promoteurs ou les aménageurs.

Les ventes de logements neufs aux particuliers sont tombées à seulement 123.000 en 2023, soit moins de la moitié des logements neufs commercialisés en 2021, mais aussi presque moitié moins que la moyenne de long terme (222.425 unités en moyenne sur la période 2007-2023).

Déjà sinistré en 2022 avec l'envolée du coût des matériaux de construction et l'impact sur les prix de vente de la réglementation environnementale plus stricte RE2020, le marché de la maison neuve en secteur diffus a notamment plongé de près de 40% l’an dernier. Avec seulement 58.500 maisons individuelles, les ventes 2023 représentent moins de la moitié de la moyenne annuelle observée depuis 2007 qui dépasse largement les 100.000.

Pour la suite, le Pôle Habitat de la FFB signale que les autorisations de construire, qui augurent les mises en chantier de 2025, reculeront encore de plus de 12% sous l’effet de l’effondrement des ventes de 2023, qui s’établissent à -30% tous segments confondus.

Défaillances d’entreprises

Sans surprise, les défaillances d’entreprises augmentent en construction de maisons individuelles comme en promotion immobilière et une phase de réduction d’effectifs importante s’est déjà amorcée. « On constate de premiers plans sociaux dans nos entreprises, après une phase d’ajustement d’effectifs, ce qui est certain c’est que cela va continuer chez nos adhérents en construction de maisons, promotion et aménagement », précise Grégory Monod.

Face à ce constat, les récentes annonces du gouvernement sonnent creux, notamment le choc d’offre qui se résume pour l’instant à 30.000 logements sur 3 ans dans 22 territoires engagés pour le logement.

Relancer la demande

« L’urgence n’est pas à relancer l’offre », considère d’ailleurs Grégory Monod, mais au contraire à relancer la demande. « La relance passe par le primo-accédant et l’accès au crédit. Dans l’urgence, il faut utiliser ce qui existe, c’est à dire le Prêt à taux zéro, un outil qui marchait très bien », souligne-t-il. Les professionnels appellent bien sûr à rétablir en urgence le PTZ pour le neuf avec une quotité de 40% partout en France, pour la maison et pour le logement collectif. Une mesure qui a un coût pour les finances publiques mais qui est pourtant gagnante dès lors qu’on n’oublie pas de comptabiliser la TVA sur ces logements neufs qui ne sont plus construits aujourd’hui. Rien que pour la maison individuelle, Grégory Monod estime à près de 2 milliards d’euros le manque à gagner de recettes fiscales en 2023 lié à la chute du marché, par rapport à une année dans la moyenne.

Règles d'octroi des crédits

Le Pôle Habitat de la FFB regrette aussi le dogmatisme des contraintes du HCSF imposées aux banques sur l’octroi des prêts (taux d’endettement des ménages et durée d’emprunt). Desserrer cette étreinte alors que les banques savent gérer les risques en prenant notamment en compte le reste à vivre des eprunteurs, n’aurait pourtant aucun coût pour le budget de l’Etat et serait de nature à redonner rapidement confiance aux acquéreurs.

Une troisième mesure d’urgence, qui serait sans réel impact sur les dépenses publiques, consisterait à redonner du pouvoir d’achat immobilier en facilitant la transmission familiale, notamment pour permettre la constitution d’apport personnel nécessaire au bouclage des prêts immobiliers. Il s’agirait par exemple d’exonérer de fiscalité les donations de sommes qui dorment souvent sur des Plans d’épargne logement ou compte épargne logement. « Au travers de cette épargne, on peut permettre d’avoir un apport complémentaire dans la sphère familiale », suggère Grégory Monod.

Le ton monte d'un cran

« La situation exige un sursaut immédiat avant qu’il ne soit trop tard et que le désarroi se fasse colère », prévient au final Grégory Monod qui se laisse encore deux mois pour voir ce que le gouvernement va proposer. Une colère qui monte partout dans les territoires et qui commence à ressembler à ce qu’on a pu voir dans le secteur agricole… Pas plus tard qu’aujourd’hui, les présidents de fédérations professionnelles du bâtiment en Rhône-Alpes ont boycotté une rencontre avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu avec le message suivant : « Le temps n’est plus à la concertation, mais à la considération et surtout à l’action ».