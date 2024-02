Immobilier : un tiers des ménages anticipent une hausse des prix (Les Echos)

Cette perception, qui ressort d'un sondage exclusif OpinionWay pour Les Echos, est loin d'être partagée par les professionnels du secteur...

Réalisé en exclusivité pour Les Echos et Le Conservateur, et dévoilé ce mercredi, un sondage OpinionWay constate un petit regain d’optimisme des ménages Français concernant leurs projets immobiliers. A l’aune d’une année s'annonçant un peu moins difficile pour l’accès au crédit immobilier, davantage de propriétaires considèrent que les prix de l’immobilier vont progresser (32%) qu'ils ne vont reculer (29%).

Ce sentiment d’une évolution haussière est plutôt perçu par les jeunes, au contraire des plus de 65 ans et des propriétaires dont le patrimoine financier est le plus important, qui sont plus nombreux à anticiper une poursuite de cette correction.

Selon cette même enquête, un propriétaire sur cinq songe à se lancer dans un nouveau projet immobilier cette année, concernant d’abord la résidence principale (15%), devant l’investissement locatif (8%), principalement boudé en raison d'un manque de moyens financiers, et l’achat d’une résidence secondaire (6%). 12% expriment aussi leur intention de vendre, en priorité pour se procurer un autre bien (32%).

Une poursuite attendue de la baisse des prix côté professionnels

Les résultats de ce sondage ne reflètent pas vraiment le sentiment des professionnels du secteur, qui anticipent pour leur part une poursuite de la correction des prix 2024, et de façon assez significative.

A lire aussi...

Le groupe bancaire BPCE table sur un décrochage de 6% en 2024, anticipant une nouvelle contraction de la demande de 10% des volumes dans l’ancien. Le réseau L’Adresse estime de son côté que les marges de négociations vont actuellement de 5% du prix affiché jusqu’à plus de 15% pour les maisons avec travaux ou en vente depuis plusieurs mois, et que les tarifs au mètre carré, dans ce contexte, devraient baisser en moyenne de 5% sur l’ensemble de l’année.

Une période encore très difficile pour le marché du neuf

En matière de logements neufs, le tableau n’est pas non plus réjouissant. Avec 186.200 autorisations de logements neufs collectifs et moins de 100.000 vendus, 2023 est une des pires années pour le logement collectif. Et bien que stables sur douze mois, les prix de vente moyen ont baissé en fin d’année dernière, revenus légèrement sous les 5.000€ le mètre carré. « La crise alimente la crise : la baisse des ventes constatée aujourd’hui conduit au gel ou à l’abandon d’opérations nouvelles. Une pénurie de logement se profile à moyen terme », alertait il y a une semaine Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).