Appartements ou maisons, les prix reculent de 5% à 6% en région parisienne

Tous les arrondissements de Paris sont désormais en baisse et les notaires estiment que les prix de la Capitale ont perdu près de 8% depuis les plus hauts de la fin 2020.

Les volumes de ventes de logements anciens ont poursuivi leur chute en région parisienne ces derniers mois (-25% au deuxième trimestre 2023 sur un an), ce qui accélère désormais la baisse des prix. Ce qui est nouveau, c’est que tous les biens, appartements ou maisons et tous les secteurs, Paris, Petite Couronne et Grande Couronne, sont maintenant concernés.

Les maisons sont rattrapées

Elodie Frémont, notaire à Paris et présidente de la commission Statistiques Immobilières de la Chambre des Notaires du Grand Paris, parle ainsi d’une « homogénéisation de la baisse », en soulignant que pour la première fois, la variation des prix est négative pour les maisons, même en Grande Couronne. « Le coût énergétique se ressent davantage sur les maisons dont les moins bien notées au niveau du DPE doivent désormais passer un audit énergétique lors de la vente, il faut souvent ajouter le coût d’une voiture compte tenu de l’éloignement avec le lieu de travail », énumère Elodie Frémont. Sans oublier que les maisons sont plus chères que les appartements et réclament donc un budget d’emprunt conséquent, ce qui augmente les problèmes de financement avec le niveau actuel des taux qui dépassent 4% sur 20 ans et plus.

« Les dossiers d’instruction des prêts sont longs et douloureux, il faut de l’épargne », constate Elodie Frémont. Elle observe aussi une disparition des crédits-relais, ce qui complique la tâche des secundo-accédants. « Avant, on achetait avant de vendre dans un marché haussier et les banques y allaient, aujourd’hui, le crédit-relais je n’en vois plus », déplore Elodie Frémont. Les difficultés croissantes d’accès au crédit et la perte de pouvoir d’achat liée à l’envolée des taux restent donc la première cause du retournement de marché déjà signalé au milieu du printemps par les notaires.

Tous les arrondissements de Paris sont en baisse

Les indicateurs avancés de la Chambre des Notaires du Grand Paris sur les avant-contrats montrent actuellement que la baisse de prix des appartements et des maisons est comprise entre -5% et -6% sur un an. Pour les appartements, cela ramène le prix moyen du m² à 5.230 € en Petite Couronne et à 3.340 € en Grande Couronne. Dans Paris, les prix du m² sont de retour sur la barre symbolique des 10.000 € le m² (-5,3% sur un an) mais les notaires ne se font guère d’illusion qu’on sera bientôt en-dessous car la tendance baissière va continuer. Ce qui est nouveau, c’est que tous les arrondissements sont en baisse, sans exception.

Le centre de Paris résiste quand même beaucoup mieux avec même quelques quartiers prestigieux du 7ème arrondissement qui continuent d’augmenter grâce à la présence d’acquéreurs étrangers qui payent cash. La plus forte baisse est observée dans le 18ème : -6,6% à 9.150 € au deuxième trimestre 2023. Il semble que les quartiers populaires du Nord-Est de la Capitale soient en particulier rattrapés par la correction des prix car les appartements ont souvent des défauts qui les pénalisent à une période où les acquéreurs reprennent la main avec un pouvoir de négociation accru.

Les perspectives restent dégradées

Globalement, les notaires décrivent des rendez-vous tendus avec des négociations longues et leur lot de rétractations ou de refus de crédit. « Les vendeurs sont souvent dans une situation où ils sont contraints de vendre », ajoute un professionnel. Bref, les perspectives restent dégradées sans baisse de taux en vue à court terme, d’autant que la baisse des prix est encore largement insuffisante pour restaurer la solvabi­lité des ménages. Et s’il y a clairement moins d’acheteurs, le nombre de vendeurs pourrait encore augmenter car certains hésitent encore. La flambée de la taxe foncière à Paris cette année pourrait même inciter des bailleurs à vendre leur logement locatif dont la rentabilité se dégrade.