2.500 communes supplémentaires pourront majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

De nouvelles communes touristiques pourront aussi instaurer la taxe sur les logements vacants mais certaines devront arbitrer avec la taxe d'habitation sur les logements vacants.

Reportée au printemps dernier, la publication du décret permettant l’élargissement à de nouvelles communes touristiques de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ou de l'application de la taxe sur les logements vacants, est cette fois imminente. En dévoilant un vaste plan destiné à lutter contre la pénurie de logements en zones touristiques, le gouvernement a précisé la semaine dernière qu’un total de 3.693 communes seront désormais concernées avec une application confirmée à partir du 1er janvier 2024. Cela correspond à environ 2.500 communes supplémentaires.

Un nouveau périmètre de communes « touristiques »

Parmi toutes ces communes, 2.259 qualifiées de « touristiques » pourront à l’avenir majorer jusqu’à 60% la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et appliquer les réglementations existantes sur l’encadrement des meublés de tourisme (numéro d’enregistrement et procédure de changement d’usage). 345 communes de Corse rejoignent notamment ce nouveau périmètre, 45 dans le Finistère et 131 en Haute-Savoie.

Un périmètre élargi pour les communes en « zone tendue »

S’agissant des communes en « zone tendue » appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, leur liste est augmentée d’environ 300 à 1.434 localités dans lesquelles il sera également possible d’appliquer la taxe nationale sur les logements vacants (TLV), en plus de l’arsenal disponibles pour les communes « touristiques ».

La taxe nationale sur les logements vacants est basée sur la valeur locative du logement de la même manière que la taxe d'habitation, mais avec un taux de 17% la première année puis de 34% pour les années suivantes. Elle est applicable si vous êtes propriétaire d'un logement situé en zone tendue, inoccupé depuis au moins 1 an. Un logement dont la durée d'occupation est supérieure à 90 jours consécutifs au cours de l'année de référence n'est pas considéré comme vacant et seuls sont soumis à la taxe les logements habitables.

Levier fiscal supplémentaire à la discrétion des maires

« Cette disposition vise notamment à donner un levier fiscal incitatif supplémentaire aux élus des communes touristiques qui connaissent ces dernières années un développement important des résidences secondaires sur leurs territoires au détriment de l’offre d’habitations principales », a précisé l’exécutif. Cela permettra donc aux maires qui le souhaitent d’orienter leur fiscalité en cohérence avec leurs objectifs de développement de l’offre de logements comme résidences principales.

Arbitrage entre THLV et TLV

Mais tout se complique quand on sait qu’à la discrétion des collectivités locales, un logement vacant peut également être soumis à la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) s’il ne se trouve pas dans une zone dite tendue. Cette THLV peut être instaurée dans toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée. Le taux de la THLV est alors le même que celui de la taxe d’habitation.

Les communes concernées par le nouveau zonage devront ainsi délibérer entre application de THLV ou majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avant le 1er octobre 2023.

Harmonisation des interdictions de locations aux meublés de tourisme

Dans le cadre de ce « plan de lutte contre l’attrition des logements permanents en zone touristique », le gouvernement a par ailleurs confirmé que la possibilité sera donnée aux maires d’appliquer aux meublés de tourisme les mêmes règles d’interdiction de location des passoires énergétiques que pour les locations de longue durée. Les meublés de tourisme se verront ainsi appliquer le même calendrier d’interdiction progressive, à la discrétion des autorités locales. En cas de mise en application, le conseil municipal soumettra la mise en location des meublés de tourisme à un régime d’autorisation préalable fondé sur la présentation d’un DPE.