« Une pénurie de logement se profile à moyen terme », alerte une nouvelle fois la FPI

C’est à nouveau un bilan très inquiétant pour la production de logements neufs qu’a dressé ce matin la Fédération des Promoteurs immobiliers (FPI). « La crise alimente la crise : la baisse des ventes constatée aujourd’hui conduit au gel ou à l’abandon d’opérations nouvelles. Une pénurie de logement se profile à moyen terme », alerte une nouvelle fois Pascal Boulanger, Président de la FPI.

Les chiffres de l’année parlent d’eux-mêmes, voici les principaux indicateurs dévoilés par la Fédération des Promoteurs immobiliers :

De moins en moins d’offre

Avec 186.200 autorisations de logements neufs collectifs, 2023 est une des pires années pour le logement collectif. Seule l’année 2020 présentait un niveau comparable (186.400) selon les chiffres de l’État. Même autorisés, les projets ne se concrétisent pas forcément puisque seuls 135.400 logements collectifs auront été commencés sur l’année.

De moins en moins de demande

Moins de 100.000 logements collectifs neufs ont été vendus l’an dernier alors qu’en période normale, la FPI estime à près de 160.000 le nombre de logements qui trouvent acquéreurs. Les ventes aux particuliers n’ont cessé de chuter ces derniers mois : au T4 2023, elles sont trois fois inférieures à leur niveau d’avant Covid.

Les mises en vente s’effondrent

Le nombre de logements neufs mis en vente au T4 2023 s’est réduit de plus de moitié par rapport au niveau du T4 2022. 2023 aura vu s’enchaîner des trimestres de plus en plus catastrophiques…

Toujours moins de ventes aux investisseurs particuliers

Avec la fin programmée du Pinel, les ventes aux investisseurs particuliers ont chuté de plus de moitié au T4 2023. En comparaison, les réservations aux propriétaires occupants accusent une baisse d’environ 34% sur le trimestre.

Allongement des délais de vente

Malgré cette forte baisse des mises en vente, l’allongement des délais d’écoulement se poursuit et dépassait 21 mois au quatrième trimestre 2023 à comparer à une dizaine de mois de 2019 à la mi-2022. Aucune métropole ne présente des délais d’écoulement inférieurs à 12 mois.

Les prix de vente ne baissent pas vraiment

En baisse au quatrième trimestre 2023 (4.874 € le m²), les prix de vente moyens sont revenus légèrement sous les 5.000 € le m² mais ils sont stables sur 12 mois et toujours en nette hause par rapport aux années précédentes. Ce prix moyen tournait par exemple autour de 4.600 € en 2021, avant la mise ne place de la nouvelle norme RE2020 et l’envolée des coûts des matériaux de construction.