Un milliard d'euros en moins pour MaPrimeRénov’ en pleine crise du logement

Enième "un pas en avant, un pas en arrière" du gouvernement sur ce chantier "prioritaire".

Le coup de rabot budgétaire de 10 milliards d’euros, annoncé par Bruno Le Maire hier soir au JT de TF1, n’échappera pas au Logement. Le ministre de l’Economie et des Finances, qui veut réduire la voilure des dépenses publiques en raison d’une baisse de prévision de la croissance française de 1,4% à 1% pour 2024, a annoncé que le budget alloué cette année à MaPrimeRénov' sera ramené à 4 milliards d’euros pour une enveloppe totale des aides à la rénovation des logements initialement prévue à 5 milliards d'euros.

« Cela s’accompagnera de mesures de simplification, demandées par les fédérations du bâtiment et de la construction », a-t-il précisé, faisant référence à un ensemble de dispositions annoncées la semaine dernière par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires censées accompagner le "choc d'offre" promis par Gabriel Attal.

« Aujourd’hui, on révise le budget que l’on va consacrer à MaPrimeRénov’. Il va continuer à augmenter, mais de manière moins importante », confirme ce lundi le ministre délégué aux Comptes publics, Thomas Cazenave, invité de Télématin.

Suite aux propos de Bruno Le Maire, Thomas Cazenave, annonce une révision à la baisse du budget de MaPrimeRénov'.

Malgré un secteur en pleine crise, Bercy a décidé de tailler dans une enveloppe qui devait donner un coup d’accélérateur à la rénovation du parc de logements français, enjeu écologique crucial mais également économique face à une offre locative saturée et la future interdiction de location de biens énergivores, dont la première étape entre en vigueur l’année prochaine.

Pour justifier ce rétropédalage, le ministre délégué aux Comptes publics explique que « Christophe Béchu a entrepris une révision du diagnostic de performance énergétique qui peut changer le nombre global de logements à rénover », le gouvernement espérant que l’évolution des seuils du DPE pour les logements de moins de 40 m2 fasse sortir 140.000 biens de la catégorie des passoires énergétiques dans le cadre d’un objectif annoncé de 200.000 rénovations globales cette année.

Du côté des "assouplissements règlementaires", plusieurs mesures d’évolution ont été retenues par le gouvernement à l’issue d’une consultation de la FFB et de la Capeb, mais il est évident que leurs effets sur l’accélération du rythme des chantiers ne se feront pas ressentir immédiatement…

Levée de boucliers

« MaprimeRénov' : on rase gratis le jeudi et on hache menu le dimanche ! Idem pour le logement neuf : pas de vision, pas de cohérence. Les Français ne le méritent pas Monsieur le Premier Ministre », a réagi hier soir Olivier Salleron, le président de la FFB. La Confédération nationale du logement (CNL) dénonce pour sa part « une mesure anti-habitants et anti-sociale de plus ».

Le nombre de rénovations énergétiques financées avec MaPrimeRénov’ a baissé de plus de 15% en 2023, selon le rapport annuel de l’Agence nationale de l’habitat, mais avec une part de rénovations globales en progression.

Cette baisse s’explique principalement par la montée de l’inflation, qui a rogné le pouvoir d’achat des ménages et augmenté le coût des travaux. Mais l’Anah y voit aussi un possible effet de report de travaux de certains ménages, en particulier les foyers modestes, en raison de l’évolution de MaPrimeRénov’ en 2024.

D’après les chiffres de l’Observatoire national de la rénovation énergétique, le nombre de logements très énergivores (classés F et G au DPE) en France était évalué à 6,6 millions au 1er janvier 2023.