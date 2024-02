Rénovation énergétique : c'est parti pour Bail Rénov', dispositif d'accompagnement dédié aux bailleurs

Cette nouvelle initiative publique d'accompagnement et d'information sur la rénovation énergétique des logements en location sera déployée sur l'ensemble du territoire ces prochains mois.

Lancée ce lundi, Bail Rénov’ est une nouvelle initiative publique d'aide à la rénovation énergétique spécialement destinée aux bailleurs et aux locataires et financée par le système des certificats d'économie d'énergie.

Déployé dans un premier temps dans 27 départements, avant d’être progressivement étendu à l’ensemble du territoire d’ici à septembre prochain, le dispositif Bail Rénov’, géré par une nouvelle association éponyme, prévoit de conseiller quelque 6.000 foyers dans le cadre d’ateliers collectifs et de réaliser près de 4.500 visites à domicile pour les propriétaires bailleurs, et de prendre contact avec 16.000 bailleurs de logements classés E, F et G, concernés dans les prochaines années par l’interdiction à la location (à partir de l’année prochaine pour les biens classés G, 2028 pour les F, et 2034 pour les E).

« Concrètement sur 2024, ce sont en moyenne 2 à 3 réunions d’information et de sensibilisation à destination des propriétaires bailleurs ou des locataires qui se tiendront chaque jour en France », précise l’association.

Un dispositif d’accompagnement de réduction durable de la consommation d’énergie sera également mis en place et permettra à près de 2.000 foyers de bénéficier de données fiables sur leur consommation post-travaux, et de conseils d’experts pour s’inscrire durablement dans une démarche de sobriété.

Bail Rénov’ est lancé par l'Agence nationale pour l’information sur le logement, les Agences départementales d’information sur le logement, Habitat & Humanisme, Soliha/Solidaires pour l’habitat, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Casbâ, Energies Demain et Sonergia, en collaboration avec le CSTB. Il est financé par le système des certificats d’économies d’énergie (CEE), qui oblige les vendeurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie.