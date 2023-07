Remaniement : départ d'Olivier Klein, remplacé par deux nouvelles têtes au Logement et à la Ville

Le portefeuille de l'ancien ministre a été scindé en deux. M. Klein cède sa place à Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, et à la députée marseillaise Sabrina Agresti-Roubache.

Le remaniement en cette veille de pause estivale a concerné une poignée de ministres. Outre le départ fracassant de Marlène Schiappa, et la « promotion » de Gabriel Attal à l’éducation, on pourra aussi retenir la fin de mission d’Olivier Klein, ancien maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en charge de la Ville et du Logement, dont le mandat aura été fragilisé par les violences urbaines qui ont suivi le décès du jeune Nahel. Monsieur Klein laisse sa place cette semaine à deux nouvelles têtes au sein du gouvernement Borne 2.

Patrice Vergriete, nommé ministre du Logement

Le champ de ses responsabilités a été scindé en un ministère et un secrétariat d’Etat (dont la présence en Conseil des ministres ne sera donc pas systématique) : le premier, pour le Logement, est confié à Patrice Vergriete (en photo de cet article), maire de Dunkerque, polytechnicien et ingénieur général des Ponts, Eaux et Forêts, d’étiquette Divers Gauche, et qui avait soutenu la candidature du deuxième mandat d’Emmanuel Macron. Ce spécialiste de l’urbanisme était par ailleurs président de l’Agence de financement des transports.

Sabrina Agresti-Roubache, nommée secrétaire d'Etat chargée de la Ville

Le second, comme secrétariat d’Etat relatif à la Ville, est confié à Sabrina Agresti-Roubache, 46 ans, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, et fervent soutien du couple présidentiel dont elle était proche depuis la pandémie de Covid selon Le Monde.

Au ! ???? Véritable honneur de rejoindre le @gouvernementFR en tant que Secretaire d’Etat chargée de la Ville, aux côtés de @GDarmanin et @ChristopheBechu. Merci à @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne confiance. — Sabrina Agresti-Roubache (@SabrinaRoubache), via Twitter

Productrice audiovisuelle (Netflix), Marseillaise issue d’un milieu modeste et ex-LR, Madame Agresti-Roubache, avait publié en 2022 un livre retraçant son ascension sociale, Moi la France, je la Kiffe. Son premier déplacement en tant que secrétaire d’Etat sera pour Marseille, a-t-elle déjà fait savoir dans une interview accordée à La Provence.