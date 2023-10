Premiers frémissements positifs sur les taux des prêts immobiliers

Le courtier en ligne Pretto constate de premières baisses de taux dans les grilles du mois de novembre même si la tendance générale reste légèrement haussière.

La banque centrale européenne a laissé ses taux directeurs inchangés la semaine dernière et envoyé le signal d’une probable arrivée au pic monétaire après 10 hausses de taux successives. Cela semble avoir décidé certaines banques commerciales à revoir leur politique en matière de taux immobiliers. Le courtier en ligne Pretto constate en tout cas de premières baisses de taux dans les grilles du mois de novembre, ce qui n’était plus arrivé depuis bien longtemps.

Ce mouvement à la baisse est encore loin d’être généralisé : il concerne essentiellement des banques mutualistes appliquant des diminutions de 10 à 15 points de base sur leurs barèmes. Il s’agit donc d’un premier signal bienvenu. De fait, la moyenne des taux pratiqués reste orientée à la hausse, Pretto observant au final de nouvelles augmentations d’environ 15 points de base.

Le courtier note aussi le retour des décotes de taux, essentiellement pratiquées sur les profils les plus attractifs, alors que les banques semblent enfin vouloir repartir à la conquête de ce type de clients en renouant avec des objectifs commerciaux pour 2024.

De 4,30% à 4,50% sur 25 ans

Selon les barèmes de novembre de Pretto, les emprunteurs dans la tranche de revenus annuels inférieurs à 40.000 € se voient désormais proposer des taux supérieurs à 4,20% sur toutes les durées : 4,24% sur 15 ans, 4,40% sur 20 ans et 4,50% sur 25 ans. Les profils avec des revenus annuels compris entre 40 et 80 KE sont à peine mieux lotis avec 4,14% sur 15 ans, 4,29% sur 20 ans et 4,45% sur 25 ans. Pour des hauts revenus de plus de 80 KE, les taux peuvent encore descendre encore à 4% sur 15 ans, 4,12% sur 20 ans et 4,30% sur 25 ans.

Attention, des taux à 5% font aussi leur apparition sur certains barèmes, pour les profils les moins attractifs. Un niveau à mettre en parallèle de la nouvelle hausse des seuils de l’usure à 5,91% pour le mois de novembre pour les prêts d’une durée de 20 à 25 ans.

Ne pas hésiter à négocier

En attendant une réelle stabilisation des taux que Pretto envisage d’ici la fin de l’année, le courtier recommande aux porteurs d’un projet d’acquisition immobilière de bien définir leur budget en amont, c’est-à-dire en faisant pré-valider leur dossier de financement avec un professionnel, et de ne pas hésiter à être offensif sur les négociations de prix.

Alors que la moyenne des négociations dépasse aujourd’hui les 5%, les acquéreurs peuvent espérer des baisses de prix de 10%, voire même jusqu’à 15% sur certains biens. Il est pour cela impératif de rassurer le vendeur avec un dossier de financement solide car dans la conjoncture actuelle, c’est peut-être justement le refus de prêt d’un acquéreur précédent qui le décidera à baisser son prix…