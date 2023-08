Le taux du Prêt Accession Action Logement va revenir à 1%

Le montant maximum prêté sera par contre réduit en évoluant de 40.000 à 30.000 € à partir du 1er septembre.

Le Prêt Accession distribué par Action Logement pour les salariés du secteur privé faisant l’acquisition de leur résidence principale va évoluer à partir du 1er septembre 2023. Son taux d’intérêt va devenir plus intéressant en passant de 1,5% actuellement à 1%. Le montant maximum prêté sera par contre réduit en évoluant de 40.000 à 30.000 €. Il s'agit bien sûr d'un prêt secondaire généralement associé à un autre emprunt bancaire.

Quel type d’acquisition ?

Ce Prêt Accession peut financer la construction d’une maison ou l’acquisition d’un appartement neuf (VEFA), l’accession sociale à la propriété dans le neuf (dont le Prêt Social de Location Accession), l’accession en bail réel solidaire (BRS) dans le neuf ou l’ancien ou encore l’acquisition d’un logement ancien vendu par un organisme de logement social dans le cadre de la vente HLM.

Plafonds de ressources

Pour bénéficier du Prêt Accession Action Logement, il faut être salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole d'au moins 10 salariés et respecter des plafonds de ressources qui diffèrent en fonction sa situation familiale et de la zone géographique. Ces plafonds (revenu fiscal de référence N-2 du ménage) sont assez élevés puisqu’un couple peut par exemple gagner jusqu’à 62.555 € par an à Paris et dans 76 communes d’Île-de-France (zone ABis), soit l’équivalent de presque 5.800 € par mois pour le foyer.

Conditions de performances énergétiques

Pour les opérations de construction ou d’acquisition dans le neuf, les logements doivent respecter certaines conditions de performances énergétiques. Pour les opérations d’acquisition d’un logement vendu par un organisme de logement social dans le cadre de la vente HLM, le DPE du logement doit être entre A et E.