La chute des réservations d’appartements neufs se poursuit et les stocks augmentent encore

Sixième trimestre consécutif de dégradation du niveau de ventes des promoteurs immobiliers avec seulement 16.200 logements neufs réservés par les particuliers au troisième trimestre 2023.

La crise du logement neuf s’aggrave encore en France… Les dernières statistiques du ministère de la Transition écologique confirment un sixième trimestre consécutif de dégradation du niveau de ventes des promoteurs immobiliers avec seulement 16.200 logements neufs réservés par les particuliers au troisième trimestre 2023. C’est encore 12% de moins qu’au trimestre précédent et surtout 40% inférieur à la même période de 2022. Cela reste aussi nettement en-dessous du niveau de réservations connu au plus fort des effets de l’épidémie de COVID : -25% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Dans le même temps, les mises en vente, c’est-à-dire le nombre de logements neufs nouvellement commercialisés, se replient également de 9% au troisième trimestre à 19.400 logements.

Ces données concernent presque exclusivement les appartements car elles n’incluent pas les chiffres des constructeurs de maisons individuelles. Pour autant, les maisons sont dans une situation souvent encore pire car leurs prix sont devenus inaccessibles à une proportion croissante de la population qui n’a plus le budget suffisant avec des taux d’emprunt à plus de 4%. En moyenne, une maison neuve commercialisée par un promoteur s’est vendue 353.000 € au troisième trimestre 2023.

Près d’un quart des réservations annulées

D’autres chiffres sont inquiétants, à commencer par les annulations de réservations qui portent encore sur près d’un quart des logements réservés auprès des promoteurs. Les refus de prêts immobiliers sont bien sûr une des explications majeures de l’envolée des désistements déjà constatée depuis plusieurs trimestres.

Les ventes en bloc sauvent la mise

Heureusement, les ventes en bloc auprès des bailleurs sociaux et des institutionnels sauvent la mise avec une belle progression sur le trimestre écoulé. Elles ont porté sur 14.000 logements +20,4% par rapport au deuxième trimestre 2023), ce qui représentent près de la moitié (46%) des réservations totales de logements neufs auprès des promoteurs sur ce troisième trimestre 2023. Mais les ventes aux institutionnels (près de 4.000 sur le trimestre) sont bien sûr gonflées par le plan de rachat de logements neufs mis ne place par le gouvernement, via Action logement et CDC Habitat, auprès des promoteurs afin de sécuriser leurs programmes.

Le stock d’appartements invendus augmente dangereusement

A l’arrivée, les stocks de logements invendus augmentent encore dangereusement. A fin septembre 2023, un stock de 122.500 appartements neufs en cours de commercialisation était comptabilisé, un niveau historiquement haut (+16,7% sur un an). Sur ce nombre, une partie des appartements restent sur les bras des promoteurs et compromettent la rentabilité de leurs programmes.