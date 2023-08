Crise du logement : le nouveau ministre, Patrice Vergriete, ne croit pas à la "recette miracle"

Au micro de France Inter ce matin, le ministre a défendu une politique du logement socialement "plus juste" et plus ciblée géographiquement, mieux adaptée aux réalités du terrain.

Le nouveau ministre du Logement, Patrice Vergriete, arrivé en remplacement d’Olivier Klein à la veille de la pause estivale, a dévoilé ce matin une partie de sa feuille de route au micro de France Inter. Le maire de Dunkerque, fin connaisseur des problématiques d’urbanisation, a partagé dans cet entretien radio sa vision personnelle de la politique du logement – « un élément essentiel de la vie des Français », et ses dossiers prioritaires pour redresser la barre d’un secteur en plein marasme…

Sur la situation de crise actuelle, qu’illustre en particulier l’effondrement des ventes et les annulations de réservation en cascade de l’offre de logements neufs, le ministre a déclaré « ne pas trop croire à la recette miracle qui consiste [à trouver] la grande mesure nationale, type le Scellier* qui va tout relancer, parce que l’on connaît aujourd’hui les effets pervers de ce type de mesures. Ce que je pense aujourd’hui, c’est qu’il faut essayer de remobiliser l’ensemble des acteurs du logement pour développer une politique du logement plus juste. Plus juste socialement, en s’adressant aux publics qui en ont le plus besoin [comme les étudiants]. Et plus adaptée aux territoires », a-t-il précisé, pointant l’importance de la décentralisation de la politique du logement et la nécessité d’augmenter les moyens des acteurs de terrain.

Développement du logement intermédiaire

M. Vergriete a ainsi défendu une politique de construction de logements géographiquement plus ciblée, concentrée sur les métropoles et les communes touristiques, ce qu’entend en partie répondre le recentrage du prêt à taux zéro prévu par le gouvernement en 2024, ainsi qu’un décret en préparation, signé le mois prochain, « qui permettra à plus de communes de pouvoir développer davantage de logements intermédiaires ».

Pour la suppression du Pinel

Le ministre – qui a souligné avoir fait sa thèse de doctorat sur les dispositifs d’aide fiscal à l’investissement locatif et bien connaître « tous les effets pervers de cette mesure », a déclaré par ailleurs « se réjouir » de la suppression annoncée du Pinel. « Je ne suis pas sûr que ces dispositifs produisent des logements de qualité. Mais nous avons besoin d’investisseurs privés dans l’investissement locatif. Je suis en train de travailler sur une mesure qui permettra de mobiliser des investisseurs professionnels, et ça, ce sera plus pérenne. Pourquoi ? Parce que l’investisseur particulier recherche d’abord l’avantage fiscal et ne regarde pas forcément la qualité du logement et où il se situe. Un investisseur professionnel va regarder la valeur patrimoniale à la sortie. Il va donc plutôt investir en zone tendue, et en regardant la qualité du logement. »

Logements sociaux : renforcer les fonds propres des bailleurs

Concernant le logement social, M. Vergriete réfléchit à des mesures pour libérer les fonds propres des bailleurs, asséchés ces derniers mois par la diminution des ventes d’HLM. Le développement du bail réel solidaire, dispositif aujourd’hui réservé aux organismes fonciers solidaires (OFS) qui dissocie le foncier du bâti et permet aux ménages d’acquérir des logements à des tarifs plus abordables, est l’une des pistes envisagées par le ministre pour améliorer la situation financière des bailleurs publics.

Interrogé par ailleurs sur un éventuel assouplissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers, le ministre du Logement ne s'y est pas déclaré vraiment favorable. « Aller combattre quelque chose qui s’impose à notre économie [la hausse des taux d’intérêt, NDLR], c’est aussi aller dans le mauvais sens. Le but du jeu, c’est plutôt d’essayer de trouver des solutions qui soient pérennes [en changeant] les règles du jeu de la politique du logement [et en revoyant son] cadre, pas [de bricoler] comme on le fait depuis de nombreuses années.»

Canicule : élargir les travaux éligibles à MaPrimeRénov'

Enfin, alors que la canicule bat son plein sur le territoire, M. Vergriete a déclaré souhaiter augmenter de façon progressive le nombre de places en hébergements d’urgence. Il s’est également prononcé en faveur d’une prise en compte généralisée de la problématique de la canicule dans l’adaptation des logements, notamment en élargissant le champ d’application des aides d’état aux travaux destinés à améliorer le confort d’été, comme c’est déjà le cas en Outre-Mer. « Nous avons aujourd’hui des dispositifs comme MaPrimeRénov’ qui permettent d’adapter les logements à la canicule et je travaillerai dans ce sens-là ».

*Le Scellier était un dispositif d'investissement locatif entré en vigueur en 2009 et remplacé en 2013 par le Duflot, puis le Pinel.