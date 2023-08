Bientôt la fin du coup de chaud sur les taux des prêts immobiliers ?

Avec davantage de concurrence entre les banques et peut-être la réapparition progressive d’objectifs commerciaux de volumes de crédits accordés, le mouvement de hausse devrait au moins être freiné à partir de la rentrée.

Il ne se passe souvent pas grand-chose au mois d’août pour l’évolution des taux d’emprunt immobiliers mais cette année, pas de pause dans la hausse qui dure maintenant depuis 19 mois consécutifs. Les banques ont donc profité en août de la nouvelle détente des seuils de l’usure pour poursuivre la hausse de leurs barèmes. Les taux sont ainsi aujourd’hui proches, voire légèrement au-dessus de 4% sur 20 ans et autour de 4,20% à 4,30% sur 25 ans. Pour les meilleurs profils d’emprunteurs, il semble encore possible de descendre jusqu’à 3,60% sur 20 ans et 3,80% sur 25 ans.

Premiers signes de détente

« Les stratégies sont très variables en fonction des enseignes et des régions », annonce Empruntis. Le réseau de courtage en prêts immobiliers observe ce mois-ci des taux nettement plus modérés sur la façade Atlantique où les barèmes restent encore souvent inférieurs à 4% sur 20 ans alors qu’on atteint 4,15% en moyenne sur cette durée en région PACA ou 4,10% dans les Hauts-de-France.

« Il faut noter que pour la première fois depuis longtemps, deux partenaires financiers ont maintenu les mêmes conditions qu’en juillet et que de nouveaux barèmes apparaissent liés à des établissements qui partent ou repartent en conquête », indique Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis, en évoquant la possibilité de voir le coup de chaud sur les taux être sur le point de réellement se calmer.

Davantage de concurrence à la rentrée

Cela pourrait en effet se confirmer à partir de la rentrée avec le retour de certaines banques qui avaient mis le crédit immobilier en pause pour des questions de rentabilité. Avec davantage de concurrence entre les banques et peut-être la réapparition progressive d’objectifs commerciaux de volumes de crédits accordés, le mouvement de hausse devrait au moins être freiné sachant que depuis le début de l’année, ce sont généralement des progressions moyennes 0,20 point de base qui sont appliquées chaque mois.

Difficile cependant de ne pas imaginer que la barre des 5% soit approchée d’ici le début 2024 avant d’espérer par la suite un véritable retour en arrière qui dépendra étroitement des taux directeurs de la Banque centrale européenne et donc de la trajectoire de l’inflation.

a retenir Le taux de dépôt de la Banque centrale européenne a été porté à 3,75% depuis le 2 août. Ce taux est important car il correspond au niveau auquel les banques sont rémunérées lorsqu’elles placent leur argent à la BCE. Lorsque ce taux arrêtera de remonter, les banques seront naturellement incitées à accorder davantage de crédits immobiliers.

L’avantage français des taux fixes renégociables

Le réseau CAFPI évoque d’ailleurs le scénario de taux qui se stabiliseraient autour de 5% en moyenne en 2024 mais rappelle qu’il est permis d’envisager un nouveau cycle de baisses dans les années à venir. Ceux qui empruntent aujourd’hui à 4% ou à 5% demain peuvent ainsi espérer renégocier leur taux à l’avenir, sachant qu’il faut une baisse d’au moins 0,8 point par rapport au taux initial pour qu’un rachat de crédit soit intéressant.

« En France, l’outil du crédit à taux fixe renégociable est très avantageux : l’emprunteur est assuré d’avoir un taux raisonnable autour de 4% en moyenne s’il achète aujourd’hui et demain, si les taux baissent, il aura la possibilité de renégocier ce taux », souligne ainsi Caroline Arnould, Directrice Générale de CAFPI.