Bercy lance son chantier d’optimisation de l’immobilier de l’Etat

La création d'une foncière dédiée à l'immobilier de l'Etat est en route. Bercy souhaite réduire de 25% la surface moyenne de bureau occupée par agent.

Annoncée en fin d’année par le ministre en charge des Comptes publics parmi un ensemble de mesures de réduction de la dépense publique, la création d’une foncière pour l’immobilier de l’Etat est en route.

Dans un communiqué publié le 1er mars, Thomas Cazenave a confirmé le lancement de ce « chantier de transformation majeur » pour optimiser « la gestion d’un patrimoine colossal (94 millions de mètres carré bâtis, dont 23 millions de mètres carrés de bureaux) et de relever le défi de sa transition environnementale. »

Cette future foncière doit accompagner un objectif de réduction de 25% des surfaces de bureaux occupés par les services et opérateurs de l’état, « nécessité pour réussir la transition écologique des bâtiments de l’Etat. La concentration des moyens sur un parc rationnalisé facilitera la rénovation et l’adaptation des espaces de travail des agents et d’accueil du public. »

Sa création est confiée au Conseil de l’immobilier de l’Etat, qui assistera le ministère de l’Economie dans « la conduite et la mise en œuvre de ce projet ».

« Actuellement nous faisons face à la dilution des responsabilités. Les ministères ne sont pas assez incités à optimiser leur utilisation de l'espace, à partager les bureaux, à être plus sobres, à réinvestir dans la rénovation énergétique, à valoriser le patrimoine qu’ils occupent, déclare le ministre des Comptes publics dans ce communiqué. Une foncière est un changement de modèle avec un propriétaire unique et des ministères louent leurs locaux. Je souhaite associer pleinement le conseil de l’immobilier de l’Etat pour construire ce modèle en commençant par le tester sur des territoires pilotes. » Un premier dispositif pilote concernera les actifs de bureaux sur des périmètres « fonctionnels et géographiques qui seront bientôt arrêtés », précise ainsi Bercy.

La valeur du parc immobilier de l’Etat est estimée à quelque 73 milliards d’euros, selon Bercy, qui souhaite réduire la surface moyenne d’occupation par agent public, actuellement de 24 mètres carrés, à 16 mètres carrés environ. Cette réduction permettrait de récupérer un milliard d’euros par an grâce aux économies réalisées sur la consommation d’énergie, l’entretien et les espaces loués.

La vente de certains bâtiments devrait par ailleurs générer 5 milliards d’euros, sans compter les revenus supplémentaires avec la mise en location d’une partie du parc.