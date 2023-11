Baisse des prix immobiliers : les maisons restent davantage impactées

Le budget d’achat d’une maison est souvent plus contraint par la hausse des taux que celui des appartements.

Sans surprise, le spécialiste de l’estimation immobilière, Meilleurs Agents, observe une poursuite de la baisse des prix immobiliers en France cet automne. Dans son dernier baromètre de novembre, Meilleurs Agents note que les 10 plus grandes villes de l’Hexagone sont désormais bien installées en territoire négatif (-1,9% en un an). Meilleurs Agents signale même une accélération de la correction des prix à Paris et Nantes au mois d’octobre. Seules les zones rurales restent encore orientées à la hausse en 2023 (+2,2%) mais la dynamique de ce segment de marché depuis la sortie du Covid ne cesse de s’essouffler après +10,7% en 2021 et de +7,1% en 2022.

Nice fait de la résistance

Parmi les grandes métropoles, les plus fortes baisses de prix sont toujours constatées à Lyon avec presque -9% depuis un an et des tarifs moyens repassés sous la barre des 5.000 € le m² pour les appartements, suivie de Bordeaux qui atterrit autour de 4.500€ le m² (-7% environ sur un an) et Nantes à 3.750 € le m² en moyenne pour les appartements (presque -7% sur un an). Il ne semble plus y avoir que Nice qui garde une hausse significative sur les 12 derniers mois : près de +6% à 5.200 € le m² pour les appartements avec des tarifs qui grimpent au-dessus de 7.000 € pour les meilleurs emplacements comme dans le Vieux Nice.

A Paris, la baisse des prix semble avoir dépassé les -5% sur 12 mois autour de 9.700 € en moyenne et c’est maintenant l’ensemble de l’Île-de-France qui se retrouve entraînée par la dynamique baissière de la capitale. Dans la petite couronne, ce sont notamment les départements les plus chers qui ont enregistré le plus fort recul avec pratiquement 5% de baisse pour les appartements dans les Hauts-de-Seine.

Un budget davantage impacté par les taux sur les maisons

Meilleurs Agents confirme aussi que le prix des maisons recule deux fois plus vite que celui les appartements depuis le début de l’année, avec une tendance baissière plus généralisée au niveau national que celle des appartements. Plutôt logique quand on sait que le budget d’achat d’une maison est la plupart du temps plus important que celui d’un appartement, ce qui nécessite d’emprunter davantage d’autant qu’il faut parfois ajouter une enveloppe supplémentaire de travaux. Le niveau actuel des taux d’intérêt affecte donc davantage les acquéreurs de maisons, les obligeant pour certains à repousser leurs envies immobilières.

Meilleurs Agents note cependant que les départements à fort part de résidences secondaires, notamment sur le littoral ou en montagne voient le prix de leurs appartements et de leurs maisons continuer à progresser. « Il s’agit de marchés moins portés par le crédit. Ainsi, côté appartement, les départements du Sud-Est font la course en tête (+7,2% dans le Var, +10,1% dans les Alpes de Haute-Provence ainsi que les Hautes-Alpes). Et, côté maison, ce sont les Pyrénées-Atlantiques (+9,3%), les Côtes d’Armor (+8%) et la Haute-Savoie (+6,2%) », explique la plateforme immobilière.

Pas d’embellie avant le printemps

Pour la suite et alors que la hausse des taux d’emprunt commence enfin à se calmer, Meilleurs Agents s’attend toujours à une poursuite de la tendance baissière des prix et des volumes, au moins jusqu’au printemps. Des prix qui pourraient ainsi reculer en moyenne de 4% entre l’automne 2023 et l’automne 2024.