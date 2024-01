« Naviguer dans le monde de l'investissement à l'ère de l'intelligence artificielle »

Tribune d'Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse des marchés d'eToro.

L’IA, déjà un allié incontournable au quotidien…

L'influence grandissante de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne est indéniable, comme en témoigne l'ampleur du phénomène ChatGPT, désormais utilisé tant par les jeunes générations dans le cadre de leurs études que par les professionnels dans le cadre de leur travail.

Selon une étude d'IDC, le marché mondial des logiciels d'intelligence artificielle connaîtra une croissance exponentielle au cours des cinq prochaines années, passant de 64 milliards de dollars en 2022 à près de 251 milliards de dollars en 2027. Cette ascension fulgurante représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 31,4%, selon IDC.

Le domaine des applications d'IA se distingue en tant que plus grand segment de logiciels d'IA, représentant environ un tiers des revenus globaux du marché en 2023. Parmi ces applications, on compte les applications collaboratives, de gestion des contenus, de gestion des approvisionnements, de production et d'opération, d'ingénierie et de relation client CRM.

Le deuxième plus grand segment en termes de revenus en 2023 est celui des plateformes d'intelligence artificielle, prévoyant un TCAC de 35,8% sur la période de 2023 à 2027. Ces plateformes facilitent le développement de modèles et d'applications d'intelligence artificielle, comme des assistants intelligents capables de reproduire les capacités cognitives humaines.

… ayant également un impact sur le portefeuille financier des particuliers

Cette révolution technologique a également touché le secteur financier et de l'investissement, incitant à développer des technologies basées sur l'IA. De nouveaux services émergent, proposant des fonctionnalités innovantes aux investisseurs particuliers, de plus en plus séduits par les promesses de l'IA.

Les programmes d'IA permettent une analyse rapide de vastes ensembles de données, facilitant ainsi les études de marché. De plus, l'IA accélère l'exécution des transactions et effectue des tâches de service de base. La publication du 4e trimestre du Retail Investor Beat d’eToro a révélé que 9% des investisseurs français se montrent enclins à confier la gestion de leurs portefeuilles à l'intelligence artificielle, et 40% estiment que l'IA constitue l'avenir de l'investissement.

16% des épargnants ont déjà investi dans l’IA

Au-delà de séduire les investisseurs particuliers grâce à ces fonctionnalités, l’intelligence artificielle tend à devenir un secteur propice à l’investissement. Comme le montre le dernier Retail Investor Beat, 16% des investisseurs particuliers ont déclaré avoir investi dans l’IA en 2023 et 32% se disent enclins à y investir à l’avenir.

Devenue un facteur clé de différenciation et de compétitivité pour les entreprises, l'IA trouve des applications allant des fabricants de puces électroniques aux marques de luxe, tous développant des technologies innovantes basées sur cette discipline. Les indicateurs actuels laissent entrevoir un marché en constante évolution, où l'intelligence artificielle deviendra un secteur clé de l'investissement.

Néanmoins, les frontières de ce domaine en constante évolution suscitent des interrogations quant à son impact futur et aux limites éthiques à définir. Dans cet équilibre entre opportunités et préoccupations, l'intelligence artificielle s'affirme comme un acteur majeur de notre avenir, façonnant les contours de l'investissement de demain, et ce dès le début de cette année 2024.