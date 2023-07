« Les bases avant d’investir dans un produit structuré »

Tribune de Christophe Decaix, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine.

L’assurance vie et le Plan d’Epargne Retraite sont les enveloppes d’épargne les plus connues au-delà de l’épargne classique que sont les comptes sur livret et les comptes à terme.

La mise en place d’une épargne doit se faire en ayant répondu à plusieurs questions comme la définition de vos objectifs quant à l’horizon de ce placement, il faut également s’interroger sur la fiscalité qui sera appliquée à la sortie de ce placement et ensuite mettre en place une allocation d’actifs qui soit en adéquation avec votre profil de risque.

A ce titre, vous retrouvez en règle générale sur votre épargne une poche de fonds euros, qui en fonction de votre profil, est plus ou moins importante et des unités de compte qui représentent la part de votre placement risqué

Du rendement avec une protection du capital

Aujourd’hui, les produits structurés ou fonds structurés peuvent être une alternative au fonds euros et à une partie de votre placement en unités de compte. Ces fonds permettent en effet d’aller chercher un rendement intéressant sur les marchés financiers tout en profitant d’une protection du capital investi.

Investir dans un fond structuré, c’est tout de suite connaître la durée maximale du placement, c’est-à-dire son terme, c’est aussi connaître le coupon qui potentiellement pourra vous être versé, les dates d’observations, les barrières de protection, le sous-jacent ou l’indice de référence sur lequel le fond se base pour la définition et l’élaboration de sa performance.

Mais c’est aussi avoir conscience du risque pris, car si certains fonds structurés vous garantissent le capital à 100% et les coupons, d’autres comportent un risque de perte en capital dont il faut avoir pleinement conscience.

Les notions à maîtriser

Il me semble primordial d’avoir des notions quant au vocabulaire employé lorsque vous souscrirez à ce type de fonds.

Le rendement : celui-ci est exprimé en pourcentage du capital investi et correspond à des gains qui sont versés périodiquement ou à terme, appelés autrement coupons.

La compréhension du fonctionnement et de structuration de ce placement est essentielle et primordiale.

Décider de placer son argent doit se faire dans le but d’atteindre des objectifs que l’on se fixe et en fonction de votre profil de risque, il vous sera possible pour vous de sélectionner des fonds structurés dans vos enveloppes d’épargne, en recevant un conseil avisé, qui vous permettra dans le temps d’atteindre la performance que vous recherchez.