« La psychologie de l'investisseur : émotion, décision et succès financiers »

Tribune de Jérôme Rusak, président de L&A Finance.

Les marchés financiers sont un terrain complexe où se rencontrent émotions et rationalité, impactant grandement les résultats des investisseurs. Comprendre la psychologie de l'investissement, de l'optimisme à la réticence, est essentiel pour réussir. Explorer cette influence cruciale et montrer comment la maîtriser peut mener à des choix plus judicieux et au succès financier.

Les types d’investisseurs comportementaux

Actif / Passif : les investisseurs actifs cherchent à maximiser leurs rendements en ajustant constamment leur portefeuille, tandis que les investisseurs passifs préfèrent une approche plus stable.

Conservateur / Suiveur : les investisseurs conservateurs privilégient la préservation du capital et minimisent les risques, tandis que les investisseurs suiveurs accompagnent davantage les tendances actuelles du marché, prenant parfois des risques plus importants.

Individuel / Accumulateur : les investisseurs individuels gèrent leur propre portefeuille de façon autonome, tandis que les investisseurs accumulateurs confient la gestion de leurs actifs à des professionnels spécialisés tel que le gestionnaire de patrimoine.

Le conseil que notre cabinet apporte s’adresse à tout type d’investisseur. L’objectif est d’ajouter un axe de diversification patrimoniale à nos clients quel que soit le comportement d’investisseur rencontré. Encore peu démocratisé en France, notre métier permet de centraliser les stratégies d’investissement en apportant un regard global sur les optimisations qui seraient les plus judicieuses aux familles que l’on conseille.

Les investisseurs actifs par exemple, pourront continuer de gérer une partie de leur patrimoine selon leur profil, tout en apprenant à en déléguer une partie de manière plus passive en profitant de notre accompagnement long terme. Quant au contraire, les investisseurs accumulateurs, déjà familiers avec cette démarche, iront d’eux-mêmes plus facilement vers un conseiller pour qui sa valeur ajoutée n’est plus à présenter. Le rôle de nos conseillers en gestion de patrimoine est d’adapter aux profils rencontrés le conseil apporté. L’humain est au cœur de notre métier et rythme notre quotidien, c’est pourquoi la corrélation entre nos clients et les marchés financiers ou immobiliers et leurs stratégies est indéniable.

Le cycle des émotions

Phase d'optimisme, confiance et euphorie : au début d'un marché haussier, les investisseurs sont confiants et optimistes, souvent influencés par des succès récents. Cela peut les conduire à prendre des risques excessifs.

Phase de déni et de panique : lorsque le marché montre des signes de retournement, certains investisseurs refusent d'accepter cette réalité, entrant dans une phase de déni. Cependant, face à des pertes croissantes, la panique peut les pousser à vendre leurs actifs de manière précipitée.

Phase d'acceptation et de réticence : dans cette phase de marché baissier, les investisseurs commencent à accepter la situation. Certains hésitent à réinvestir, craignant de nouvelles pertes, tandis que d'autres cherchent des opportunités à long terme.

Les émotions des clients face aux cycles des marchés sont inconscientes et demandent aux conseillers de rationnaliser ces réactions. Souvent, la recommandation d’un conseiller ira à l’encontre de la réaction impulsive du client. L’analyse des marchés financiers notamment nécessite un recul que seul un professionnel peut apporter. La confiance que nos clients accordent à leurs conseillers est placée au centre de la relation et permet sur du long terme de capter un rendement intéressant tout en maitrisant le risque sous-jacent.

Succès financiers

Comprendre les tendances comportementales en finance est essentiel pour optimiser vos choix. Par exemple, contrebalancer les réactions impulsives peut permettre de saisir des opportunités lorsque d'autres cèdent à la panique ou à l'euphorie. Intégrer ces approches psychologiques dans votre stratégie d'investissement renforce votre capacité à naviguer dans l'évolution des marchés et à accroître vos chances de succès financier à long terme.

La gestion de patrimoine est une discipline qui requiert une connaissance approfondie des cycles émotionnels des marchés financiers. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre rôle consiste à comprendre ces phases, les gérer avec présence d'esprit et agir lorsque cela est nécessaire. Nous mettons en lumière ces moments critiques, car, que ce soit dans une période de baisse, où l'opportunité se dessine malgré les appréhensions, ou lors d'une phase haussière, où il faut savoir maintenir sa position, c'est là que nous saisissons les opportunités les plus précieuses pour nos clients. En combinant expertise et réactivité, nous contribuons à la prospérité et à la sécurité financière de nos clients, même dans les moments les plus turbulents du marché.

Tribune écrite en collaboration avec Alysson MARIN MOLINA.