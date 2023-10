« L'or et le Bitcoin : des similitudes surprenantes »

Fréquemment comparés, les deux actifs ont plus de points de communs qu'on ne le pense...

Tribune exclusive de Jean-François Faure, président-fondateur d'AuCOFFRE.com, de VeraCash et de CrypCool

L'or et le bitcoin sont deux actifs fréquemment comparés, ayant chacun leur propre communauté d'adeptes passionnés qui défendent leurs avantages respectifs. Cependant, malgré les apparences, ils ont en réalité plus de points communs qu'on ne le pense.

Hors banques et gouvernement…

La caractéristique fondamentale qui les unit est leur statut en tant qu'actifs non bancaires. Cette particularité les distingue clairement des devises fiduciaires émises et régulées par les institutions financières traditionnelles et les gouvernements. Contrairement aux monnaies nationales, l'or et le bitcoin ne sont pas soumis aux politiques monétaires, aux taux d'intérêt et aux interventions des banques centrales. Cette indépendance les protège contre les fluctuations économiques et politiques qui peuvent affecter les systèmes financiers conventionnels.

L'or, en tant que métal précieux, a longtemps été utilisé comme réserve de valeur et forme de monnaie avant l'avènement des monnaies fiduciaires. Sa valeur repose sur sa rareté et sa demande, plutôt que sur une promesse gouvernementale. Cette autonomie vis-à-vis des contrôles gouvernementaux lui a conféré une stabilité à travers les siècles, en faisant un refuge en période d'incertitude économique.

D'un autre côté, le Bitcoin représente une révolution numérique dans le monde des systèmes financiers traditionnels. En tant que cryptomonnaie, il fonctionne grâce à la technologie de la blockchain décentralisée. Cette décentralisation signifie qu'aucune autorité centrale ne contrôle ou n'émet de Bitcoin. Les transactions sont vérifiées par l'ensemble des acteurs indépendants du réseau, assurant transparence et sécurité.

… Mais très liquides !

Contrairement à d'autres actifs non bancaires comme l'immobilier, les parts de sociétés non cotées ou les biens meubles comme l'art ou le vin, l'or et le bitcoin sont tous deux très liquides. En 2021, près de 178 milliards de dollars d'or étaient échangés quotidiennement sur les marchés, tandis que la reine des cryptomonnaies, le bitcoin, atteignait 70 milliards de dollars d'échanges quotidiens au premier trimestre. Bien que le volume du bitcoin ne représente que 40% de celui de l'or, il est à noter que le Bitcoin ne représentait que moins de 10% de la capitalisation totale de l'or, qui s'élevait à plus de 1.000 milliards de dollars contre les 11.000 milliards de dollars de capitalisation de l'or.

L'une des raisons pour lesquelles l'or et le bitcoin sont aussi liquides réside dans leur demande mondiale en tant qu'objets monétaires. Même si les responsables des banques centrales soulignent que le Bitcoin n'est pas une monnaie et que l'or n'est qu'une relique du passé, ces deux actifs présentent des caractéristiques qui en font de meilleures réserves de valeur à long terme. Bien que le bitcoin puisse être critiqué pour sa volatilité, elle reste souvent inférieure à l'inflation subie par certaines monnaies nationales, comme en Argentine ou au Nigéria, où le Bitcoin est particulièrement populaire.

Basés sur le travail accompli par le passé

L'or a régné en tant que monnaie dominante mondiale pendant des millénaires, principalement grâce à ses qualités intrinsèques : il est rare, non périssable et infalsifiable. La principale fonction de la monnaie est d'agir comme un intermédiaire pour représenter le travail fourni par les acteurs économiques au fil du temps, permettant ainsi d'échanger cette énergie contre une quantité équivalente auprès d'autres personnes.

Même lors de son processus de production via l'extraction minière, l'or exige une quantité considérable d'énergie pour être extrait et transformé. Cela en fait un point de référence commun pour mesurer l'énergie et le temps, créant ainsi une preuve tangible de travail passé qui peut être échangée.

Le Bitcoin, bien que nativement numérique, est créé en récompensant les acteurs qui mettent à disposition leur puissance de calcul pour enregistrer de nouvelles transactions sur la blockchain. Pour ce faire, ils doivent résoudre une énigme mathématique dont la solution est vérifiable par tous, créant ainsi une "preuve de travail" incontestable. Cette activité, similaire au minage, tire son nom de ces similarités.

Tout comme l'or, il existe une quantité limitée de Bitcoins, dont la production diminue avec le temps. Cette caractéristique les distingue des monnaies traditionnelles, émises sans contraintes par les banques et dont la valeur repose sur la promesse future de création de valeur, sans garantie absolue.

Que l’on garde sans les dépenser

Il est intéressant de noter que l'or et le Bitcoin sont rarement utilisés comme moyens de paiement, mais plutôt stockés en tant que réserves de valeur, en accord avec le principe énoncé par la loi de Gresham : "Les bonnes monnaies chassent les mauvaises." Cela signifie que lorsque plusieurs formes de monnaie coexistent, les agents économiques préfèrent conserver les "bonnes monnaies" et dépenser les "mauvaises".

En ce qui concerne la conservation, ces deux actifs présentent des similitudes. Bien que le Bitcoin soit immatériel, l'accès à ses fonds nécessite la protection d'une clé cryptographique, idéalement stockée hors ligne, tout comme on le ferait pour protéger des lingots d'or.

La question se pose alors : comment garantir cette protection ? La réponse varie, que ce soit en la gérant soi-même, avec le risque de vol, de chantage si l'information fuite, ou de perte lors de la transmission de biens en cas de décès si le secret est trop bien gardé. Ou bien en les confiant à une institution bancaire, bien que cela puisse sembler paradoxal étant donné que ces actifs sont censés servir de protection contre les défaillances bancaires.

Ainsi, l'or et le Bitcoin, malgré leurs différences superficielles, partagent des caractéristiques qui en font des alternatives attractives aux monnaies fiduciaires traditionnelles, en tant que réserves de valeur, que comme protections contre les incertitudes économiques et politiques. Même si le Bitcoin ne partage pas encore la stabilité de l'or, il est complémentaire dans un portefeuille résilient et se rapprochera du métal jaune à mesure de son adoption par la population.