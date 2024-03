« Inégalités hommes-femmes à la retraite : qu'en est-il aujourd'hui ? »

Tribune de Valérie Batigne, dirigeante-fondatrice de Sapiendo Retraite.

Toutes générations confondues, les retraitées touchent une pension de retraite 40% inférieure à celle de leurs homologues masculins. Et si la situation va en s’améliorant au fil des générations, les femmes parties en retraite en 2021 perçoivent encore une retraite 31% inférieure à celle des hommes[1]. Les causes de ces inégalités sont multiples et parmi celles-ci, une est rarement évoquée : les femmes sont moins bien informées que les hommes en matière de préparation de la retraite.

Des inégalités encore très importantes mais qui devraient se réduire au fil des générations

En matière de droits à la retraite, deux paramètres sont essentiels : l’âge de départ et le montant des pensions.

En 2021, l’âge moyen de départ à la retraite des femmes était supérieur de 10 mois à celui des hommes (63 ans vs 62 ans et 2 mois)[2]. Cet écart devrait se réduire très rapidement grâce à l’augmentation du taux d’activité des femmes, qui valident ainsi de plus en plus de trimestres et au recul de l’âge légal opéré par la récente réforme des retraites.

C’est du point de vue du montant des pensions que les inégalités vont mettre bien plus de temps à se réduire. L’écart de 40% concerne l’ensemble des femmes retraitées à date, c’est-à-dire aussi bien celles parties hier qu’il y 20 ans ou plus. Pour les femmes ayant pris leur retraite en 2021, cet écart est encore de 31%. Cette tendance à la réduction des inégalités femmes/hommes à la retraite devrait se poursuivre lentement pour atteindre 23% en 2040 et puis s’accélérer pour arriver à un plancher de 6% en 2060, c’est-à-dire pour les femmes de la génération 2000[3].

Des causes d’inégalité liées à la typologie de carrière des femmes

De nombreuses études ont traité ce sujet et parmi les causes identifiées on peut en retenir trois majeures : des écarts de revenus, une surexposition aux temps partiels, des interruptions de carrière plus importantes.

En matière d’inégalités de revenus, on entend parler de chiffres très différents qui vont de 24% à 4% ! Un petit point s’impose pour tenter d’y voir plus clair. Si l’on compare les salaires des femmes et des hommes tous temps de travail confondus, on a un écart de 24,4%[4] : il s’agit là du réel écart qui va avoir une incidence sur le montant de pension. Quand on réalise cette comparaison mais à temps de travail égal, alors l’écart tombe à 15,5%. Enfin, le chiffre de 4% est celui pour une comparaison à temps de travail égal et à métier équivalent. Ces deux derniers chiffres sont intéressants mais ils ne peuvent pas être retenus du point de vue de l’impact sur les retraites car dans la réalité les femmes travaillent plus à temps partiel (1/4 vs 1/10) et exercent plus souvent des métiers moins rémunérateurs.

Un déficit d’information sur lequel il est possible d’agir rapidement

Une récente étude de la Drees[5] s’est interrogée sur la manière dont les actifs anticipaient leur montant de pension et les résultats sont éloquents ! Les femmes commencent en moyenne à réfléchir à leur retraite près d’un an après les hommes (3 ans et 7 mois avant leur départ effectif vs 4 ans et 4 mois). Notons que quel que soit le genre, cette réflexion démarre bien tardivement. Par ailleurs, les difficultés d’estimation du montant de la pension sont bien plus souvent le fait des femmes.

C’est tout logiquement que 65% des femmes s’estiment mal informées sur la retraite contre seulement 53% des hommes[6]. Là encore, quel que soit le genre, la situation est alarmante.

Si l’on analyse un peu plus finement ces écarts en termes d’information, on va là aussi constater qu’en termes de connaissance des dispositifs retraite, les femmes sont moins bien loties[7] :

11 points d’écart sur la connaissance du principe de surcote.

6 points d’écart sur la connaissance du principe de décote.

5 points d’écart sur la connaissance de la notion de taux plein.

Or ces trois dispositifs ont un impact direct sur le montant des pensions de retraite.

Journée internationale des droits des femmes

Sapiendo, en tant que société spécialisée dans le conseil retraite, constate malheureusement cette réalité au quotidien. C’est pourquoi depuis maintenant 4 ans, nous organisons, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une opération spéciale d’information. Cette année elle se concrétise par trois actions : l’ouverture gratuite de notre plateforme téléphonique d’information le 8 mars de 12h à 17h, l’accès gratuit à certains de nos simulateurs entre le 8 et le 15 mars et la diffusion

