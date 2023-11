« Arnaques financières, la vigilance s’impose ! »

Tribune de Christophe Decaix, associé fondateur du cabinet 2B Patrimoine.

Aujourd’hui, les tentatives d’arnaques financières se multiplient et sont de plus en plus inventives. Vous devez faire preuve d’une prudence extrême pour ne pas tomber dans le panneau. Pour vous soutirer vos informations bancaires, vos codes d’accès ou vos informations personnelles, les pirates utilisent l’affect et la peur en annonçant par exemple un énorme prélèvement sur votre compte. Leur objectif, est de vous faire paniquer et de vous soutirer vos informations.

Règle N°1

Une première règle s’impose : ne jamais donner vos informations personnelles à un inconnu, ni sur vos comptes ou vos placements en communiquant vos identifiants et codes d’accès. Ils y arrivent pourtant donc soyez extrêmement vigilant.

Règle N°2

Mais faites aussi attention aux usurpations d’identité, vous pensez parler ou écrire à votre conseiller bancaire, assurance ou patrimonial mais ce n’est peut-être pas lui qui vous approche. Ici une seconde règle s’impose : il faut vérifier l’adresse électronique et le téléphone de la personne qui s’adresse à vous.

Règle N°3

Enfin, si vous découvrez ou recevez une offre de placement alléchante sur internet, qui vous promet un rendement exceptionnel, avec une offre ayant parfois pignon sur rue en vous garantissant même le résultat, ayez le bon comportement avec cette troisième règle. Pour vérifier que vous n’êtes pas à nouveau victime d’une arnaque, rendez-vous sur la « liste noire » établie par l’AMF, l’autorité des marchés financiers et l’ACPR, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette liste est régulièrement mise à jour.

Rencontrer un vrai professionnel

La solution est donc de ne jamais divulguer vos informations et de fuir les propositions de placement qui vous parviennent. Si vous avez des projets d’investissements, préférez rencontrer un professionnel de la finance et du conseil patrimonial qui vous accompagnera, tout d’abord en découvrant votre situation, en arrêtant clairement vos objectifs et également en définissant votre profil de risque. Un vrai conseil personnalisé vous sera alors proposé qui s’inscrira dans le temps.

En conclusion, il ne faut jamais céder au miroir aux alouettes, ne jamais céder à la panique, et s’adresser uniquement à un professionnel que vous êtes en mesure d’identifier.