2024, année des obligations convertibles européennes ?

Tribune de Franck Languillat, directeur général et directeur des gestions de Financière de la Cité.

Sujettes comme tout autre actif aux cycles financiers, les obligations convertibles disposent néanmoins du privilège unique de pouvoir se reposer sur plusieurs sources de performances : des taux d’intérêt plus élevés, des primes de crédit qui rémunèrent le risque, et des perspectives de croissance encourageantes pour les entreprises du segment des moyennes capitalisations. C’est cette diversification des moteurs de performance qui devrait réconcilier les investisseurs avec cette spécialité française qu’est la gestion des obligations convertibles. Eclairage.

Qu’est-ce qu’une obligation convertible ?

L’obligation convertible est un titre à la croisée des chemins entre les obligations et les actions. En synthèse, à la genèse d’une obligation convertible comme d’une obligation classique, il y a une entreprise émettrice. Elle émet un titre de dette qui devra être remboursé à son détenteur à une date précise : les investisseurs peuvent donc acheter sa dette afin de recevoir un paiement le règlement périodique des intérêts dus pour l’obligation. Néanmoins, la particularité d’une obligation convertible est que cette obligation peut être transformée (convertie) à tout moment en actions de l’entreprise émettrice.

Concrètement, cette structure mixte permet de bénéficier de la solidité financière de l’entreprise (qualité des actifs au bilan) via la partie obligataire, et de sa croissance (capacité à faire croître ses résultats), en pouvant convertir l’obligation en actions s’il le souhaite. L’investisseur peut se projeter à long terme en s’exposant au seul risque de contrepartie de l’entreprise émettrice sans dépendre de la promesse d’une institution financière.

Les obligations convertibles bénéficient aussi souvent de clauses particulières (protection anti-dilution en cas d’augmentation de capital, remboursement anticipé ou augmentation des droits de conversion en cas d’OPA etc.).

Quel potentiel pour l’épargnant ?

Alors pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux obligations convertibles ? Déjà parce qu’être contrariant, peut parfois relever du bon sens dès lors que l’origine des problèmes a été identifiée, surtout s’agissant de produits à composante obligataire. Et que justement, les obligations convertibles sortent de trois années assez ternes, voire clairement décevantes du point de vue des performances. Sur cette période, les performances des indices européens et de 95% des fonds spécialisés s’affichent en territoire négatif, victimes des effets directs et indirects de la hausse des taux entamée en 2021.

Directe, car comme toute obligation, elle se déprécie lorsque que les taux de référence montent (toutes choses égales par ailleurs). Et indirecte, car de nombreux secteurs d’activités fortement représentés étaient bien plus sensibles à une remontée des taux d’intérêt que la plupart l’envisageaient : sociétés d’hyper-croissance peu ou pas rentables, sociétés à fort levier opérationnel…

Ces performances ont naturellement eu un effet sur la demande des investisseurs, en berne. Mais là aussi, il convient de ne pas regarder dans le rétroviseur. Les investisseurs se sont désengagés du segment des obligations convertibles qui a conduit à une baisse de valeur injustifiée, qui se traduit par une décote théorique en Europe de près de 2%. Nous sommes aujourd’hui dans une situation bien différente qu’il y a trois ans, lorsque ces titres s’échangeaient avec des surcotes excessives.

Besoins accrus de financement

Quant à l’offre, les choses sont peut-être là aussi en train de changer, ce marché n’étant plus vu par les entreprises de moyenne capitalisation comme un moyen facile d’accès, où il est possible de financer ses opérations courantes de façon opportuniste et à bon compte mais comme une solution de financement (ou de refinancement) de projets d’investissement à long terme, à un moment où l’abondance de l’offre concurrente redonne l’avantage aux investisseurs.

Après plusieurs années de rendements bas et de financements rendus possibles par le « quoi qu’il en coûte » que la pandémie a enfanté, les entreprises doivent maintenant se refinancer à des taux beaucoup plus élevés (les taux de coupons augmentant de 2 à 3% environ), et dans une situation concurrentielle bien plus complexe.

Pour réduire leurs frais financiers, elles devraient largement faire appel aux obligations convertibles. On a ainsi vu Campari, l’entreprise sans laquelle le fameux Spritz estival n’occuperait pas les terrasses du monde entier, solliciter les investisseurs en obligations convertibles pour financer la moitié de la célèbre marque de cognac Courvoisier, pour 1,2Md€. Avec un coupon de 2,375%, moitié inférieure à celui d’une obligation non convertible qu’il aurait pu émettre, l’entreprise limite ses frais financiers et son risque opérationnel en équilibrant son compte de résultat. L’investisseur caresse pour sa part la perspective d’une bonne intégration de la marque, des synergies futures : de la hausse de la capitalisation boursière de l’entreprise italienne….

En plus de ces nouveaux investissements industriels ou en capital à financer, on sait aussi d’ores et déjà que 2024 et 2025 seront deux années majeures de refinancement pour les émetteurs (refinancement des dettes émises pendant la crise Covid), les volumes attendus sur les marchés primaires souverains et privés ayant vocation à pulvériser les records des années passées. Avec plus de 40 milliards d’euros émis (entreprises non financières), le mois de janvier 2024 donnant un avant-goût de ce que pourrait représenter le montant total des émissions pour l’année.

Vers une rémunération plus généreuse des investisseurs

Cela ne peut que pousser les investisseurs à être de plus en plus sélectifs. Compris entre 2,5% et 5%, les rendements à moyen terme qu’ils obtiennent sur les pans les plus liquides des marchés de la dette (souverains et émetteurs de bonne qualité) pourraient les écarter des segments moins liquides, moins visibles et moins suivis de la cote.

La prise en considération de ces éléments devrait donc logiquement s’accompagner d’une rémunération plus généreuse des investisseurs en obligations convertibles, les entreprises ayant toujours des projets à financer dans les économies capitalistes.

Les émetteurs de moyenne taille, profils souvent bien représentés sur le segment des obligations convertibles, peuvent et doivent trouver sur ce marché une source précieuse de financement ou de refinancement de leur croissance, dans un alignement parfait des intérêts avec les investisseurs.

Plus d’investissements, plus de croissance, meilleure valorisation boursière, augmentations de capital différées avec des primes confortables etc. : chaque partie prenante y trouve son compte.

Cerise sur le gâteau, les valorisations boursières du segment de valeurs moyennes ne présentent plus de surcote par rapport aux indices de grandes capitalisations après deux années de contre-performances (Price-earnings (PE) ratios identiques) et offrent même une décote de 25% sur le ratio Price to Book Value (P/BV), à proximité de ses points bas de 20 ans.

Avec des taux d’intérêt réévalués, des valorisations en bas de cycle ainsi qu’un fort potentiel d’indexation aux actions des entreprises qui les ont émises, les obligations convertibles européennes recèlent ainsi une valeur certaine, retrouvant des paramètres techniques qui leur avaient fait défaut ces dernières années : une vraie protection à la baisse des marchés, assortie d’une solide indexation à la hausse.