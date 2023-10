Sogenial lance sa quatrième SCPI sur le thème de la jeunesse

Cœur d’Avenir a la particularité d’être la première SCPI créée sous forme de fonds de partage et affiche un objectif de rendement de 5% sur la première année.

Très troublée pour certains acteurs, la période actuelle est aussi mise à profit par d’autres sociétés de gestion pour lancer de nouvelles SCPI. Après le lancement par le groupe de promotion immobilière Altarea de sa première SCPI diversifiée (Alta Convictions) ou de la petite SCPI diversifiée sans frais d’entrée Upeka, c’est Sogenial qui a confirmé l’arrivée de sa quatrième SCPI, dédiée cette fois au secteur de la jeunesse : Cœur d’Avenir.

Avec Cœur d’Avenir, Sogenial entend couvrir l'ensemble de la période allant de la petite enfance à l'entrée dans la vie active, dans des secteurs intimement liés à l'éducation et à l'épanouissement des jeunes. La SCPI sera investie dans un portefeuille diversifié comprenant des actifs immobiliers tels que locaux commerciaux, bureaux et structures dédiées à l'enfance, l'adolescence et la jeunesse jusqu'à 25 ans, incluant crèches, écoles, résidences étudiantes et espaces de coliving. Cœur d’Avenir cible prioritairement la France puis, la Belgique, le Portugal et l’Espagne.

Première SCPI créée sous forme de fonds de partage

Cœur d’Avenir a la particularité d’être la première SCPI créée sous forme de fonds de partage. Chaque associé choisira entre deux associations sélectionnées par Sogenial (SOS Village d’enfants et Le Rire Médecin) et reversera 10%, 20% ou 30% de ses dividendes trimestriels qui seront automatiquement prélevés sur ses versements. Sogenial Immobilier s’engage également à reverser 20% de sa commission de gestion annuelle à ces deux associations. Le fonds de partage permet aux investisseurs de bénéficier de l’avantage fiscal (réduction d’impôt) au titre des dons. Les épargnants pourront ainsi déduire de leur impôts 66% de leur don (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Objectif de taux de distribution à 5%

Cœur d’Avenir affiche un objectif de rendement de 5% sur la première année (distribution des dividendes trimestrielle). Elle est accessible à partir de 2.000 €, soit 10 parts lors de la première souscription. Le délai de jouissance sera de 6 mois et la durée de placement recommandée est de 10 ans. En tant que société de gestion de fonds immobiliers indépendante, Sogenial pourrait proposer une décote sur les droits d’entrée (12% TTC) aux premiers souscripteurs afin de faciliter le démarrage de la collecte.

Une SCPI en partie décorrélée des cycles économiques

Le Président de Sogenial Immobilier, Jean-Marie Souclier, estime que ce nouveau véhicule offre une bonne opportunité aux investisseurs soucieux de diversification, recherchant un marché profond et décorrélé des cycles économiques. Le dirigeant confie avoir déjà de nombreuses pistes d’acquisition et compte conserver les recettes qui ont fait le succès des trois autres SCPI Sogenial (Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe), notamment des petits tickets d’acquisition ne dépassant pas 20 millions d’euros avec une forte proximité dans l’accompagnement des locataires.

Aucune baisse de prix des parts en vue

Ces trois SCPI viennent d’ailleurs de passer sans difficultés l’épreuve des expertises de leur patrimoine au 30 juin 2023 et Sogenial a même intégré des projections à fin 2023 afin de confirmer que le prix des parts reste parfaitement en phase avec les valeurs de reconstitution. Cœur de Régions a récemment confirmé un objectif de taux de distribution 2023 supérieur à 6% alors que son prix de souscription avait encore été majoré de +0,77% le 1er juillet 2023 après +0,93% en décembre 2022.