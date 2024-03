SCPI : des opportunités à surveiller sur le marché secondaire

Elysées Pierre a la particularité et l’avantage de proposer deux possibilités distinctes de sortie des associés : remboursement des parts ou vente des parts sur un marché secondaire.

La SCPI de bureaux Elysées Pierre, gérée par le groupe bancaire HSBC, connaît quelques sujets de liquidité dans un contexte de ralentissement général de la collecte, tout en restant loin des plus sérieux problèmes rencontrés par d’autres fonds. Un peu moins de 1% du capital d’Elysées Pierre était en attente de retrait fin 2023, ce qui représente un montant de 22,8 millions d’euros rapporté au prix de retrait. En comparaison, 13 SCPI avaient plus de 5% du capital en attente de retrait à fin décembre 2023, ce pourcentage allant jusqu’à plus de 10% pour certaines avec des montants dépassant les 100 millions d’euros pour cinq d’entre elles.

Cela n’empêche pas Elysées Pierre d’avoir la particularité et l’avantage de proposer deux possibilités distinctes de sortie des associés, en dehors bien sûr de la vente des parts de gré à gré, une troisième alternative qui reste réalisable à des conditions librement débattues entre les intéressés.

Remboursement des parts

Comme toute SCPI à capital variable, la première possibilité de sortie est le remboursement des parts par le biais d’une demande de retrait faite à HSBC. Cette demande aboutissant à l'annulation des parts, sera exécutée au prix de retrait, actuellement fixé à 720,98 € et correspondant au prix de souscription de 767 € diminué de la commission de souscription. Cette demande de retrait ne sera toutefois satisfaite que si elle est compensée par des souscriptions de nouvelles parts.

A lire aussi...

Dans le cas d’Elysées Pierre, les retraits peuvent être servis par compensation avec les souscriptions du trimestre en cours et des deux trimestres précédents. Dans les conditions actuelles, une file d’attente s’est progressivement constituée, avec par exemple une proportion qu’on peut estimer à seulement 20% des demandes de retraits qui ont pu être exécutées au quatrième trimestre 2023.

Marché secondaire

La deuxième possibilité, habituellement réservée aux SCPI à capital fixe, réside dans la vente des parts sur le marché secondaire en procédant à leur cession par confrontation des ordres d’achat et de vente inscrits sur un registre tenu par HSBC (consultable à tout moment sur le site HSBC Reim), de la même manière qu’une cotation en bourse. Ce marché secondaire permet donc de sortir plus vite mais le prix se fixera par la rencontre entre l’offre et la demande et les vendeurs devront en quelque sorte payer le prix de la liquidité.

Ce marché secondaire de la SCPI Elysées Pierre reste pour l’instant peu actif avec 256 parts échangées lors de la dernière confrontation du 20 février. Ces échanges ont été effectués au prix net vendeur de 600 € par part, correspondant à un prix d'achat tous frais inclus de 665,2 €. On voit ici que le vendeur a dû consentir une décote d’environ 17% par rapport au prix de retrait. L’acheteur a au contraire bénéficié d’une prime de 13% par rapport au prix de souscription. Cette confrontation des ordres d’achat et de vente de parts a lieu chaque mois, la prochaine étant programmée le 19 mars.

2024, année d'opportunités

Pour le fondateur de la plateforme de distribution MeilleureSCPI.com, Jonathan Dhiver, « 2024 représente une année idéale pour saisir des opportunités dans le contexte actuel de baisse des prix des actifs immobiliers qui permettent aux SCPI en capacité d’achat d’obtenir des rendements locatifs historiquement élevés ». Il recommande pour cela de se concentrer sur les SCPI les plus actives en termes de collecte mais aussi de surveiller les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché secondaire comme le montre l’exemple d’Elysées Pierre.