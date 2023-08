SCPI : après les conséquences de la hausse des taux, attention aux problèmes de liquidité !

Dans les deux cas, ces évènements peuvent précipiter une baisse du prix des parts…

Il n’y a pas qu’une dépréciation de la valeur du patrimoine d’une SCPI qui peut motiver une société de gestion à abaisser le prix des parts. Un problème de liquidité est une autre raison possible. Il faut en effet rappeler que dans le cas le plus courant de SCPI à capital variable, lorsque des investisseurs veulent vendre leurs parts, la demande de retrait se fait normalement en contrepartie des nouvelles souscriptions.

La collecte est la meilleure alliée de la liquidité

Mais lorsque les demandes de retrait augmentent trop vite et dépassent la collecte, un volume très excédentaire de parts en attente de retrait peut caractériser un problème de liquidité. La société de gestion peut y remédier en créant un fonds de remboursement afin d’apporter des réserves de liquidité. Le problème est que ce fonds sera souvent alimenté par la revente d’actifs de la SCPI avec le risque de matérialiser des moins-values. Autre inconvénient pour le vendeur, le rachat de parts via un fonds de remboursement se fait avec une décote par rapport à la valeur de retrait, elle-même le plus souvent inférieure au prix de souscription par la déduction des frais d’entrée.

Le fonds de remboursement a donc ses limites et l’alternative est donc de relancer la collecte. Pour attirer les investisseurs, rien de tel que d’afficher un meilleur taux de distribution. Pour cela, la manière la plus radicale est de diminuer le prix de souscription d’une SCPI car cela revient à augmenter d’autant son rendement, les dividendes se rapportant alors à une base de prix moins élevée.

Le cas de Patrimmo Commerce

C’est ce qui va certainement se passer pour Patrimmo Commerce, une SCPI de commerces gérée par Primonial dont les actifs vont de surcroît connaître de nouvelles expertises à mi-année avec un résultat attendu en septembre prochain, sachant que son prix de reconstitution était déjà inférieur de près de 9% à son prix de souscription à fin 2022. Patrimmo Commerce fait face depuis plusieurs mois à des problèmes de liquidité liés à une très faible collecte : cette SCPI ne parvient pas à honorer les demandes de retrait et même son fonds de remboursement peine à prendre le relais.

Le dernier bulletin d’information trimestriel de Patrimmo Commerce mentionne plus de 116.000 parts en attente de retrait à fin juin 2023, un volume en constate augmentation depuis trois trimestres. En parallèle, la collecte a été insignifiante au deuxième trimestre 2023 : à peine 119 parts. A moins d’abonder significativement le fonds de remboursement en vendant des actifs (251 actifs en portefeuille), c’est donc surtout au moyen d’une relance de la collecte que cette SCPI améliorera sa liquidité.

La situation de Patrimmo Commerce doit quand même être relativisée, le volume de parts en attente de retrait à fin juin 2023 représentait un peu plus de 20 millions d’euros face à une capitalisation de plus de 750 millions. Ce volume en attente se limite ainsi à environ 3% du nombre total de parts et Patrimmo Commerce dispose d’une trésorerie excédentaire d’environ 8 ME.

Bien étudier les rapports de gestion avant d’investir

Ce genre de détails ne doivent cependant pas échapper aux épargnants au moment de choisir une SCPI. Mieux vaut donc prendre le temps d’éplucher les rapports de gestion ou de se faire guider par un conseiller car si un tel investissement se conçoit sur un horizon de long terme d’au moins 10 ans qui permet de lisser les variations de prix sur la durée, on voit bien qu’on ne sort pas comme on veut d’une SCPI et qu’on peut parfois se trouver bloqué pour une durée plus ou moins longue. Et bien sûr, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté pour éviter de rentrer sur une SCPI juste avant une baisse de prix…

La situation de Patrimmo Commerce paraît cependant relativement isolée à l’échelle du marché des SCPI où on ne constate pas, à ce jour, de gros problèmes de liquidité malgré le ralentissement général de la collecte. Pour relancer en douceur la collecte, plusieurs sociétés de gestion ont d’ailleurs décidé de réduire le délai de jouissance de leurs SCPI. Cela permet aux souscripteurs de toucher plus rapidement leurs premiers dividendes.

Pas d’alerte aujourd'hui à l’échelle du marché

L’Association Française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) n’avait pas caché que les SCPI ont été confrontées à une hausse des demandes de rachats dès le premier semestre 2023 mais estimait à la mi-juillet que les différents mécanismes de gestion de la liquidité ont permis jusqu’à présent une gestion normale de ces demandes. Avec un peu plus d’1 milliard d’euros sur la première moitié de l’année, le volume de parts échangées sur le marché secondaire a augmenté de 32% par rapport au second semestre 2022.

Ramené à l’ensemble du marché des SCPI, cela correspond à un taux de rotation des parts de 1,2% sur le semestre à comparer à 0,8% par semestre en moyenne en 2022. Par ailleurs, le cumul des parts en attente de cessions et des retraits non compensés se limitait au 30 juin 2023 à 0,35% de la capitalisation globale du marché, ce qui est encore loin d'être alarmant.