Réforme du Label ISR : 45% des fonds ne rentreraient pas dans les clous de la nouvelle version (Morningstar)

Selon Morningstar, près d'un fonds labellisé ISR sur deux en Europe dispose d'une certaine exposition au secteur de l'énergie, le rendant potentiellement inéligible à la nouvelle version du label, qui entrera en vigueur l'année prochaine.

La nouvelle version du Label ISR, qui devrait rendre à terme inéligibles les fonds comptant les producteurs de charbon et des énergies fossiles non conventionnelle, devrait demander à près de la moitié des véhicules financiers actuellement labellisés de changer la composition de leurs portefeuilles pour conserver leur labellisation.

C’est en tout cas ce qu’a constaté Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de MorningStar, en analysant les fonds et actions qui pourront être impactés par cette future exclusion des hydrocarbures.

D’après ses travaux, sur les quelque 1.200 fonds actuellement labellisés ISR, 45% ont « une certaine exposition au secteur de l'énergie traditionnelle », pour un total d'environ 7 milliards d'euros d'actifs. Les fonds les plus exposés à ce secteur sont en majorité des véhicules spécialisés dans les grandes valeurs européennes (Europe/Eurozone Large-Cap Value Equity) ou bien concentrés sur la France.

Les fonds les plus exposés au pétrole et au gaz

Les trois fonds les plus exposés au pétrole et au gaz en valeurs (euros) sont iShares MSCI USA SRI ETF (324 M€), iShares MSCI World SRI ETF (208 millions d'euros) et Eleva European Selection (171 M€), suivis d’Amundi MSCI EMU ESG ldrs Sel (158 M€), de CM-AM France RC (127 M€, Crédit Mutuel Alliance Fédérale) et de Afer Actions Euro ISR A (121 Md€, Ofi Invest).

En pourcentage d’exposition au secteur de l’énergique, arrivent en tête Tocqueville Value Europe ISR P (13,8%), CM-AM Europe Value RC (13,6%), DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe (13,4%, Natixis), BNPP Sustainable Europe Value CI C (13,3%) et BNP Paribas Deep Value ISR Classic (13,1%).

« Les principales valeurs énergétiques détenues dans les fonds labellisés ISR qui seront affectées par la nouvelle règle d'exclusion des combustibles fossiles sont TotalEnergies (détenu par 161 fonds labellisés ISR pour une valeur totale d’environ 2,4 Md€), Neste, Eni, Repsol, Galp Energia, BP, Shell et OMV, précise MorningStar. Il reste à voir si la règle d'exclusion s'étendra à d’autres acteurs, y compris les équipementiers et fournisseurs de services pétroliers et gaziers Technip et Gaztransport et Technigaz. L'univers des fonds labellisés ISR va probablement se réduire, car les gestionnaires de portefeuille qui trouveront les nouveaux critères trop contraignants abandonneront le label. Il reste à voir si les grands fonds passifs proposés par BlackRock et Amundi s'aligneront sur les nouveaux critères. »

Une exclusion exigeante, promet Bercy

Ces derniers seront dévoilés par le ministère de l’Economie à la fin du mois, mais les contours de l’exclusion des acteurs du charbon et des hydrocarbures devrait être assez large, puisqu’elle comprendra, outre les émetteurs dont plus de 5% de l’activité vient du charbon (calculé en part du chiffre d’affaires) ou des énergies fossiles non conventionnelles, « tous ceux projetant de nouveaux projets d'hydrocarbures, qu'ils soient conventionnels ou non », a assuré l’entourage du ministre de l’Economie (le comité du Label proposait initialement d'exclure seulement les projets d'extraction d'énergie conventionnelle).

Les fonds concernés auront cependant plus d’un an pour s’adapter s’ils souhaitent conserver leur labellisation ISR. La nouvelle version du Label ISR entrera en vigueur le 1er mars 2024 pour les nouveaux fonds labellisés, mais seulement une année plus tard pour les véhicules d'investissement déjà labellisés à cette date.

Les dix valeurs du secteur de l’énergie les plus représentées dans les fonds ISR

TotalEnergies (161 fonds, 3,6% : poids moyen de la valeur dans chaque fonds ISR, 1,6% : poids de la valeur en fonds ISR par rapport à sa capitalisation totale)

Neste Corp (110 fonds/ 1% / 2,2%)

Gaztransport et technigaz (87 fonds / 1,9% / 8,7%)

Eni (65 fonds / 1,2% / 0,8%)

Technip Energies (59 fonds / 1,9% / 8,3%)

Repsol (46 fonds / 0,9% / 0,9%)

Galp Energia (35 fonds / 0,7% / 1%)

BP (32 fonds / 1,3% / 0,2%)

Shell (32 fonds / 1,7% / 0,1%)

OMV (30 fonds / 0,5% / 0,3%).

Source : Morningstar