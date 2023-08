Réforme des retraites et départ anticipé : le rachat de trimestres reste un investissement coûteux

Un rachat de trimestres ne permet pas de partir avant l'âge légal de la retraite mais vise à améliorer votre pension lorsqu’il vous manque des trimestres de cotisations. Quelques évolutions apparaissent avec la réforme des retraites.

La réforme des retraites entre progressivement en application à partir de ce vendredi 1er septembre. Jusqu’à présent de 62 ans, l'âge légal de départ à la retraite reculera de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030 (hors situations spéciales). Pour ceux qui envisagent un départ anticipé mais s’interrogent sur les solutions pour augmenter la pension de leur retraite de base lorsqu’ils ne disposent pas d’une durée d'assurance suffisante, le rachat de trimestres de cotisations reste une solution. Un rachat de trimestres reste cependant une opération coûteuse au départ, malgré une économie d’impôt l’année du rachat (voir plus bas) et reste un pari sur la vie puisque la rentabilité d’un tel investissement dépendra de son espérance de vie après la retraite.

Un rachat de trimestres ne permet pas de partir avant l'âge légal de la retraite mais vise à limiter ou annuler le niveau de décote subie sur votre pension lorsqu’il vous manque des trimestres de cotisations. Actuellement, 172 trimestres, soit 43 ans, sont par exemple requis pour la génération après 1973 afin de bénéficier d'une retraite à taux plein. Ce nombre n’a pas changé avec la réforme de la retraite, seul l’âge légal de départ a été reculé (de 62 à 64 ans pour cette génération).

Des écarts en fonction des générations

Pour les générations antérieures en revanche, le nombre de trimestres requis va augmenter de 1 à 3 trimestres pour les personnes nées entre 1962 et 1972. Les plus grands perdants sont par exemple les personnes nées en 1965 (âgées d’environ 58 ans aujourd’hui) qui voient ce nombre passer de 169 à 172 trimestres. Comme d’autres, ces personnes sont susceptibles de s’interroger sur l’option d’un rachat de trimestres sachant qu’elles devront de toute façon attendre 63 ans et 3 mois pour partir en retraite à comparer à un âge légal de 62 ans avant la réforme. Une personne de cette génération qui n'a commencé à travailler qu’à partir de 22 ans ne disposera par exemple pas d’un nombre de trimestres suffisant pour une retraite à taux plein lorsque l’âge légal de son départ sera arrivé en 2028.

12 trimestres maximum

Tout d’abord, seules certaines situations permettent de racheter des trimestres : il s’agit du mécanisme de versement pour la retraite (VPLR) au titre des années d’études supérieures ou bien des années civiles travaillées mais validées par moins de quatre trimestres. Les années travaillées à l'étranger dans un pays non conventionné permettent aussi de bénéficier de cette option de rachat. Dans tous les cas, les rachats sont limités à 12 trimestres maximum.

Ce qui change avec la réforme pour le calcul des trimestres rachetés

En matière de calcul de trimestres, plusieurs dispositifs, jusqu’à présent exclus du droit à des trimestres de cotisations, sont désormais éligibles. Il s’agit principalement d’anciens contrats aidés et stages apparus dans les années 80 et 90 et disparus depuis (contrat de travaux d’utilité collective, stages "jeunes volontaires", "d’initiation à la vie professionnelle", stages "pratiques en entreprise", programmes d’insertion locale). Pour les sportifs de haut niveau, le nombre de trimestres acquis au titre de leur période d’activité professionnelle passe par ailleurs de 16 trimestres maximum à 32.

Concernant les rachats de trimestres relatifs aux périodes étudiantes et de stage, les délais de demandes ont été allongés. A compter de septembre, le rachat possible de trimestres pour études supérieures pourra être demandé, jusqu’au 31 décembre de l’année des 40 ans de l’assuré, et non plus dix années après la fin des études. Celui pour les stages en entreprise sera possible jusqu’au 31 décembre de l’année de ses 30 ans, et non plus dans les deux années suivant la réalisation du stage.

Deux options possibles

Le montant de rachat de chaque trimestre est fixé en fonction de la rémunération de l’assuré et de son âge. Deux options sont disponibles : le rachat de trimestres peut se faire "au titre du taux" ou "au titre du taux et de la durée d'assurance".

Avec l’option "au titre du taux" seul, la moins coûteuse, les trimestres rachetés permettent uniquement de diminuer le taux de décote qui s’applique au revenu annuel moyen pour calculer la pension de retraite.

Avec l’option "au titre du taux et de la durée d’assurance", les trimestres rachetés permettent d’améliorer à la fois le taux de décote et le rapport durée d’assurance/durée d’assurance requise. Ce rapport vient en effet minorer la pension dès lors qu’on ne dispose pas du nombre total de trimestres requis pour une retraite à taux plein.

Grille des rachats 2023

La grille des rachats de trimestres de cotisations de retraite en vigueur cette année n’a pas évolué au niveau du coût des trimestres en fonction de l’âge (de 20 à 66 ans) mais les niveaux de salaires déterminant ce coût ont été revalorisés de 6 à 7% par rapport à 2022. Car bien sûr, plus on avance en âge, plus le rachat de trimestres est coûteux. Ce coût dépend aussi de son niveau de salaire (revenus professionnels des 12 derniers mois d'activité) selon trois tranches : moins de 32.994 €, entre 32.994 € et 43.992 € et plus de 43.992 €. Ce dernier montant correspond au plafond annuel de la Sécurité sociale pour l'année 2023.

Ce barème s’applique aux assurés âgés de 20 ans à 66 ans. A partir de 67 ans et plus, le montant des cotisations de rachat est déterminé sur la base du montant prévu pour les assurés âgés de 62 ans et diminué de 2,5% par année révolue au-delà de cet âge (62 ans), sans limitation de durée.

Vous l’aurez compris en voyant ce barème, le rachat de trimestres est coûteux et pas forcément intéressant, d’autant que certains paramètres pourraient évoluer avec la réforme en cours. Comme l’indiquait Valérie Batigne, présidente de Sapiendo Retraite, dans une tribune, mieux vaut attendre d’approcher de l’âge de la retraite et faire appel à un cabinet spécialisé pour vérifier la pertinence d’un rachat de trimestres.

Avantage fiscal

Un avantage fiscal important est quand même associé aux rachats de trimestres puisqu'ils sont entièrement déductibles des revenus bruts imposables l’année du rachat. Cet avantage sera donc d'autant plus intéressant que votre taux marginal d'imposition est élevé.

Exemple en chiffres

Dans l’exemple d’une personne de 59 ans avec des revenus annuels de 30.000€ à qui il manquerait 6 trimestres, en racheter 4 lui coûtera 12.880€ (3.220 € par trimestre) avec l’option au taux seul et 19.088€ au titre du taux et de la durée d'assurance. D’après nos calculs, dans le premier cas où il faut investir 12.880€, sa pension de retraite sera améliorée de seulement 60€ par mois en passant d’environ 1.115€ par mois à 1.175€ par mois. Cela revient à dire qu’il faudra de longues années avant d’amortir cet investissement (près de 18 ans en première approche).

En prenant en compte la réduction d'impôt, le calcul est quand même plus favorable puisque la déduction des revenus du montant des trimestres rachetés annulera l'impôt (un peu plus de 2.000€) de cette personne l'année du rachat. La durée avant d’amortir cet investissement serait ainsi plus proche de 15 ans après la retraite, soit à partir de 78 ans environ.