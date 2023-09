Près de 50 milliards d’euros se sont déplacés vers les comptes à terme depuis le début de l’année

Selon la dernière estimation de la Banque de France, 122 milliards d’euros étaient placés sur des comptes à terme à fin juillet 2023.

Les épargnants sont de plus en plus nombreux à réallouer leurs liquidités vers les comptes à terme dont les encours gonflent chaque mois. Un succès logique lié à des taux de rémunération qui ont régulièrement été augmentés par les établissements bancaires ces derniers mois. Les banques en ligne proposent par exemple des taux allant jusqu’à 3,5% brut sur des durées courtes parfois inférieures à 2 ans.

Les banques peuvent se le permettre

Il faut dire qu’avec un taux de dépôt de la Banque centrale européenne remonté à 3,75% depuis début août, les banques peuvent se permettre d’attirer de la liquidité sur ces supports. Ce taux correspond au niveau auquel les banques sont rémunérées lorsqu’elles placent leurs liquidités à la BCE, il pourrait encore augmenter et a peu de chances de baisser à court terme tant que le combat contre l’inflation ne sera pas gagné.

122 milliards d’euros sur des comptes à terme

Selon la dernière estimation de la Banque de France, 122 milliards d’euros étaient placés sur des comptes à terme à fin juillet 2023 : 52 milliards sur des durées inférieures à 2 ans et 70 milliards à plus de 2 ans. Cela représente 8 milliards de plus par rapport au mois précédent et surtout près de 50 milliards supplémentaires depuis le début de l’année.

Ce mouvement est aussi puissant que les flux qui se sont déplacés vers les livrets à taux réglementés : +53 milliards en 7 mois. Cette catégorie comprend les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable (LDDS), livrets jeunes et livrets d'épargne populaire (LEP) mais aussi les comptes épargne-logement. Une moitié de cette collecte (+26 milliards) a directement abondé le livret A.

Un produit simple

A ce sujet, les comptes à terme sont souvent une bonne alternative pour ceux qui ont déjà rempli leurs livrets A et LDDS, dont le taux est actuellement bloqué à 3% net, mais ne souhaitent pas immobiliser une partie de leurs liquidités sur une durée trop longue comme avec l’assurance vie et la pierre-papier ou prendre des risques sur les marchés boursiers ou des produits structurés. C’est aussi une solution de simplicité car ouvrir un compte à terme est très rapide avec des parcours qui peuvent se faire entièrement en ligne. On peut aussi ouvrir plusieurs comptes à terme sur des durées de placement différentes.

Les statistiques de de la Banque de France sur les dépôts bancaires montrent par ailleurs que les comptes à terme concurrencent davantage les livrets bancaires dont l’encours reste supérieur à 251 milliards d’euros mais en nette perte de vitesse depuis le début de l’année (-23 milliards) malgré des taux qui sont aujourd’hui plus compétitifs avec quelques offres allant jusqu’à 2,8% chez des établissements spécialisés.