Près de 40 milliards d’euros se sont déplacés vers les comptes à terme en 6 mois

Le montant total des dépôts à vue accumulés par les Français sur leurs comptes courants bancaires continue à diminuer progressivement. Selon la dernière estimation de la Banque de France, le total de ces liquidités représentait 587 milliards d’euros à fin juin 2023, soit une baisse de 5 milliards par rapport au mois précédent. Ces dépôts à vue sont en sensible diminution depuis le début de l’année : ils ont été réduits de 36 milliards d’euros.

50 milliards de plus vers les livrets à taux réglementés

Dans le même temps, les ménages n’ont pas forcément consacré ces liquidités à des dépenses puisqu’on observe en parallèle une augmentation des encours sur les supports d’épargne bancaires. Certains ont bien sûr puisé dans ces liquidités pour compenser l’inflation mais en moyenne, c’est bien près de 50 milliards qui se sont déplacés vers les livrets à taux réglementés en 6 mois. Cette catégorie comprend les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, livrets jeunes et livrets d'épargne populaire (LEP) mais aussi les comptes épargne-logement. Une moitié de cette collecte (+24 milliards) a directement abondé le livret A.

Gros mouvement vers les comptes à terme

Globalement, c’est donc le comportement d’épargne de précaution qui domine toujours la tendance avec des Français qui profitent des taux de rémunération attractifs de ces livrets non fiscalisés à capital garanti. On observe aussi une forte augmentation des dépôts sur les comptes à terme qui bénéficient de la hausse des taux d’intérêts : +39 milliards entre la fin 2022 et la fin juin 2023. La progression concerne en particulier les comptes à terme d’une durée inférieure à 2 ans (+30 milliards) dont la rémunération peut aujourd’hui dépasser 3% brut pour les meilleures offres. L’encours de ces dépôts à terme atteignait plus de 114 milliards en milieu d’année et ce mouvement s’est sans doute poursuivi cet été.

Préférence pour la liquidité

Signe de la préférence des Français pour la liquidité, les livrets à taux réglementés représentent une cagnotte globale de plus de 600 milliards. En parallèle, les livrets bancaires ordinaires, souvent le réceptacle de livrets A et LDDS déjà remplis au plafond, cumulent un peu plus de 250 milliards, aidés par la remontée de leurs taux (jusqu’à 2,75% brut aujourd’hui pour les meilleurs). Les plans d’épargne-logement restent en perte de vitesse (-14 milliards en 6 mois) mais pèsent encore pour 266 milliards grâce aux anciennes générations bénéficiant de taux élevés que leurs détenteurs gardent précieusement.

1.856 milliards d’euros de dépôts bancaires

En ajoutant les dépôts à vue, les comptes à terme, les livrets à taux réglementés, les livrets bancaires et les plans d’épargne-logement, on arrive à une manne de 1.856 milliards d’euros de dépôts bancaires détenus par les ménages français à fin juin 2023. Un niveau qui n'a finalement guère bougé par rapport à la fin 2022 où il se situait à 1.837 milliards...