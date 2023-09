Près de 10% de rendement locatif pour les derniers achats de cette SCPI !

La baisse des prix de l'immobilier et la capacité de négociation accrue de certaines SCPI confirment une période d'opportunités majeures.

L’ajustement actuel à la baisse des prix de l’immobilier est souvent présenté comme une opportunité pour les SCPI en mesure de se positionner sur des actifs décotés qui présentent des rendements locatifs élevés. Il s’agit de SCPI qui ont continué à collecter ces derniers mois et disposent de cash afin de ne pas utiliser le levier de l’endettement, devenu trop onéreux avec le niveau élevé des taux d’emprunt.

Globalement, les acquéreurs d’actifs immobiliers tertiaires sont moins nombreux dans la période actuelle, ce qui renforce leur capacité de négociation des prix. La plateforme MeilleureSCPI.com a par exemple analysé un échantillon de 24 acquisitions réalisées en France et en Europe au deuxième trimestre 2023 qui affichent un rendement moyen de 6,7%.

Des niveaux de rendements rarement vus

Certaines SCPI peuvent même faire beaucoup mieux. C’est le cas de Corum Origin qui vient d’annoncer que ses acquisitions menées depuis le 1er janvier 2023 affichent un rendement moyen impressionnant de 9,60% au jour de leur achat. Un tel rendement pourrait faire croire qu’il s’agit d’actifs risqués mais il semble plutôt que ce soit le résultat d’âpres négociations, parfois auprès de vendeurs pressés… Corum Origin vient notamment de mettre la main sur un grand immeuble de bureaux à Amsterdam (Pays-Bas), entièrement loué au cabinet d’audit à PricewaterhouseCoopers (PwC), avec un rendement à l’acquisition supérieur à 10% grâce à une forte négociation de prix.

Corum Origin encore au-dessus de ses objectifs

« Il n’y a jamais eu autant d’opportunités qu’aujourd’hui. Certains immeubles professionnels présentent des baisses de prix de l’ordre de 20 à 30%. Bien sûr, tous les vendeurs n’ont pas encore accepté la réalité du marché et il demeure parfois des écarts importants entre ce que les vendeurs exigent et ce que les acheteurs sont prêts à payer ; convaincre les premiers peut prendre un peu de temps. Mais certains pays sont plus pragmatiques que d’autres : la correction des prix y est déjà bien amorcée. C’est particulièrement vrai dans les pays du nord de l’Europe », déclarait cet été Philippe Cervesi, Président de Corum Asset Management.

Cette acquisition aux Pays-Bas, à un niveau de rendement rarement observé malgré la présence d’un locataire prestigieux, confirme donc entièrement ces propos et on voit mal comment Corum Origin pourrait ne pas parvenir à largement dépasser, cette année encore, son objectif de taux de distribution de 6% (6,88% en 2022). L’écart entre le rendement locatif perçu par les SCPI et le taux servi aux porteurs de parts tourne en effet généralement autour de 1,5 point même si d'autres facteurs liés à la rénovation des bâtiments ou aux périodes de vacances des locataires doivent être pris en compte sur une longue période.

Corum Origin devient d’ailleurs une SCPI diversifiée de taille majeure avec une capitalisation approchant les 3 milliards d’euros et une présence européenne encore renforcée. Corum Origin a en effet la particularité d’être présente aujourd’hui dans 13 pays de la zone euro, principalement aux Pays-Bas et très peu en France.