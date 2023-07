Plus de 5 millions de livrets A sont déjà remplis à ras bord

En un an, 1 million de livrets A supplémentaires ont dépassé le plafond réglementaire de 22.950 euros.

D’après le dernier observatoire de l’épargne réglementée de la Banque de France, 3,1 millions de livrets A ont été ouverts en 2022 mais le nombre de livrets A détenus par les Français n’a pas vraiment évolué (près de 56 millions, soit un peu plus de 80% de la population) car dans le même temps 2,8 millions de livrets ont été clôturés l’an dernier. Les étudiants et mineurs représentaient 34% des ouvertures de livrets A en 2022.

On peut ajouter à ces chiffres environ 800.000 livrets A détenus par des personnes morales : principalement des associations et des syndicats de copropriétaires qui ont également accès à ce placement sécurisé et non fiscalisé. S’agissant des syndicats de copropriétaires, le plafond du Livret A atteint d’ailleurs 76.500 €.

Un encours moyen de 6.351€

Les Français détenaient en moyenne 6.351 € sur leur livret A en 2022. En lien avec la forte collecte et la progression du taux de rémunération, l’augmentation de cet encours a eu tendance à accélérer l’an dernier par rapport à 5.821 € en 2021 et 5.546 € en 2020.

Ce niveau devrait continuer à augmenter en 2023 grâce à la forte progression du taux de rémunération du support d'épargne préféré des Français, passé à 3% depuis le 1er février 2023.

Beaucoup sont déjà remplis au plafond

5,3 millions de livrets A détenus par des personnes physiques, soit près de 10% des détenteurs, dépassaient fin 2022 le plafond réglementaire de 22.950 €. Cela représente 1 million de livrets A remplis à ras bord de plus que fin 2021 alors qu’on en comptabilisait qu’environ 400.000 supplémentaires par an lors des exercices précédents.

A noter que ces données ne prennent pas en compte le nombre de livrets qui sont maintenus par leur détenteurs à la stricte limite de 22.950 €. Le plafond réglementaire peut en effet être dépassé seulement du fait de la capitalisation des intérêts mais les intérêts cumulés portent eux-aussi des intérêts, ce qui n’est pas toujours connu des détenteurs.

A l’opposé, plus d’un tiers des livrets A (34%, soit environ 19 millions de livrets) sont à peine alimentés avec un encours ne dépassant pas 150 €.

11% des livrets A ont une ancienneté supérieure à 40 ans

Le livret A peut être considéré comme un placement de précaution à long terme car 59% des livrets A ont plus de dix ans et concentrent 64% de l’encours. 11% des livrets A ont même une ancienneté supérieure à 40 ans et 32% ont entre 10 et 20 ans.

Pour l’anecdote, comme en 2021, les départements de Lozère et de Haute-Loire sont restés l’an dernier en tête en matière d’encours moyen du livret A par détenteur mais l’Aveyron se place désormais en troisième position alors que c’était Paris en 2021.