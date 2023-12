Nouvelle vague de baisse de prix des SCPI en vue

Alors que les expertises immobilières de fin d'année commencent à peine, Sofidy vient de procéder à des baisses de prix de deux SCPI : -10,5% pour Effimo 1 et -9,2% pour Sofipierre.

On ne les attendait pas si tôt avant le résultat des expertises immobilières de fin d’année et pourtant… Sofidy vient de procéder à des baisses de prix de deux de ses six SCPI : Effimo 1 et Sofipierre.

-10,5% pour Effimo 1

Le prix d’Effimo 1 et ainsi passé de 237 € à 212 € depuis le 4 décembre, soit une baisse de 10,5%. Il s’agit d’une SCPI principalement investie dans les bureaux avec un quart du patrimoine situé à l’étranger (Allemagne notamment). Sa capitalisation était légèrement inférieure à 2 milliards d’euros avant cette baisse de prix. Son taux de distribution prévisionnel 2023 brut de fiscalité est compris entre 4,65% et 4,90%.

-9,2% pour Sofipierre

Sofipierre, dont le prix a été réduit de 655 € à 595 € (-9,2%) est une SCPI de commerces principalement situés en centre-ville et en régions. Sa taille est nettement plus modeste, moins de 160 millions d’euros avant la baisse de prix et la SCPI affiche un objectif de taux de distribution d'environ 4,75% pour 2023. A noter que le prix de Sofipierre avait quand même été revalorisé de 4% en octobre 2022.

Travaux d’expertises de fin d’année

Ces deux baisses de prix peuvent surprendre dans la mesure où Sofidy avait souligné en septembre que ses travaux de valorisation immobilière menés à mi-année, conjointement par des experts externes et par ses valorisateurs internes, ne traduisaient qu’une baisse limitée à -2,6% des valeurs de ses portefeuilles immobiliers par rapport à fin 2022, ne nécessitant donc aucun ajustement de prix. Mais aujourd’hui, les travaux d’expertises de fin d’année en cours avec les experts immobiliers externes révèlent des baisses de la valeur estimée des portefeuilles immobiliers de Sofidy comprises entre -3,2% et -8% selon les SCPI.

S’agissant de la SCPI Efimmo 1, la baisse de valeur de son patrimoine exposé majoritairement à l’immobilier de bureaux est estimée entre -7% et -8% sur un an à fin 2023. Quant à Sofipierre, la baisse estimée de la valeur de son patrimoine est dorénavant comprise entre -4,5% et -5% sur un an à fin 2023. La baisse de prix de ces deux SCPI leur permet mécaniquement de viser un meilleur rendement en 2024 : elles ont toutes deux un objectif de taux de distribution supérieur à 5%.

Concernant les autres SCPI Sodify, Immorente, Immorente 2 et Sofidy Europe Invest, la société de gestion assure que les travaux de valorisation de fin d’année permettent de confirmer que leur prix de parts sont actuellement correctement positionnés.

Une nouvelle vague de baisse de prix inévitable

En conclusion, le timing de cette baisse de prix est assez surprenant et plutôt inquiétant dans le sens où cela semble montrer que les baisses de valorisation des patrimoines de bureaux et de commerces ont encore été prononcées ces derniers mois. Une nouvelle vague de baisse de prix semble donc inévitable dans les prochaines semaines, à mesure de l’avancement des expertises de fin d’année. Mais comme cet été, une bonne partie des SCPI, notamment les jeunes sociétés de gestion, échapperont au couperet. Celles qui ont été suffisamment prudentes cet été pour anticiper la poursuite de l'ajustement des prix à venir devraient également s'en sortir sans nouvel ajustement de leurs prix...