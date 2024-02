Nouvelle chute de 9% pour la valeur liquidative de Capimmo, portant la baisse à près de 20% depuis le début 2023

Déroute confirmée pour l’ex-leader de l’épargne immobilière en assurance vie.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour les fonds immobiliers gérés par le groupe Primonial. Deux baisses de prix ont été actées hier pour deux des plus grosses SCPI du marché (Primopierre et Primovie) et en parallèle, la SCI Cap Santé, unité de compte immobilière proposée par Primonial en assurance vie voit sa valeur liquidative reculer de 5,7% à 107,38 € au 13 février (113,91 € précédemment). Cap Santé est pourtant un fonds très récent lancé en 2022 et spécialisé dans l’immobilier de santé en Europe, notamment dans des résidences EHPAD.

Encore -9% pour Capimmo

Autre fait marquant, la SCI Capimmo subit une nouvelle chute de 9% de sa valeur liquidative. Celle-ci vient d’être ajustée à 236,11 € au 9 février contre 259,86 € précédemment. L’actif net de Capimmo, qui était encore supérieur à 7 milliards d’euros fin juin 2023, est désormais tombé à 5,44 milliards d’euros.

Exclusivement accessible dans des contrats d’assurance vie en Unité de Compte (UC) et très largement référencée dans environ 175 contrats, Capimmo est investie en grande majorité en immobilier indirect, c’est-à-dire au travers de fonds ou de SCI avec une grande diversification des sous-jacents (bureaux, logements, commerces, actifs de santé…). Capimmo a une exposition significative à l’Allemagne (environ 18%) et une partie de ses actifs sont investis dans des SCPI ou OPCI, pouvant eux-mêmes être générateurs de performances négatives, notamment via certaines baisses de prix de SCPI.

-19,5% depuis le début 2023

La performance de Capimmo était négative de -11,5% en 2023. La baisse de la valeur liquidative actée hier amène à une baisse de -19,5% depuis le début 2023, l'essentiel de cette baisse étant même constaté depuis la mi-2023. Cette forte dégradation des performances de ce support qui générait un rendement moyen proche de 4% ces dernières années, a précipité les sorties depuis la mi-2023 étant donné qu’il est normalement beaucoup plus facile d’arbitrer ce type de placement en assurance vie que des SCPI détenues en direct. De gros problèmes de liquidité n’ont pas tardé à arriver, Primonial n’étant rapidement plus en mesure de garantir la liquidité de Capimmo. Une situation qui a poussé certains assureurs à activer la suspension des arbitrages de vente des SCI sur leurs contrats d’assurance vie. Les épargnants concernés se retrouvent ainsi bloqués.

Plan de cession générateur de moins-values

Ces demandes massives de retrait ont nécessité la mise en place d’un plan de cession d’actifs qui pourrait s’échelonner sur deux ans. Devant l’urgence, tous les actifs sont concernés : SCPI, OPCI, immobilier en direct et indirect. L’impact négatif estimé de sa réalisation sur la performance de la SCI, c’est à dire les moins-values potentielles de cession, avaient été prises en compte par anticipation dans la valeur liquidative du 15 septembre 2023. On voit pourtant aujourd’hui que cela ne semble pas avoir suffi…

Les limites de l'échelle de risque

Cet accident appelle d’ailleurs à la vigilance sur la prise en compte par les épargnants de l’indicateur synthétique de risque de ce type de support. Capimmo est en effet noté 2 sur une échelle de 1 à 7. Même si cet indicateur de risque part de l’hypothèse que l’épargnant conserve son produit pendant au moins 8 ans, un curseur à 2 renvoie pourtant à une classe de risque basse. On voit désormais les limites de cette appréciation…