Maintien du prix des parts et objectifs confirmés pour ces SCPI…

Sans surprise, Corum et Sofidy devraient tenir leurs objectifs 2023.

Scénario noir pour les SCPI ? Si ces dernières semaines, une vague d’annonces sur le prix de baisse des parts a mis en lumière les remous du secteur, tous les véhicules de la pierre papier ne sont pas logés à la même enseigne. Ce mouvement de correction, qui concerne à date environ un tiers des véhicules financiers du secteur, échappe quand même à la majeure partie des placements.

Dans ce contexte, les sociétés de gestion qui traverse la période sans encombre sont naturellement disposées à communiquer sur leur bonne santé. Cet été, toute une série d’acteurs tels qu’Atland Voisin, Altixia REIM, Remake Line (qui a relevé le prix de ses parts le 1er juin), Alderan ou encore Iroko Zen ont délivré des informations rassurantes, sans baisse de prix à l’horizon.

Deux nouvelles communications "positives" ont été réalisées cette semaine, émanant de Corum Epargne, à l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, et Sofidy, dont l’ensemble de ses SCPI de rendement accuse une baisse limitée de la valeur de ses portefeuilles. En réalité, les deux sociétés de gestion avaient déjà formulé il y a quelques semaines des propos sécurisants sur l’état de leurs SCPI. Ces dernières communications ont donc sans surprise confirmé le maintien du prix de leurs parts tout en confirmant leurs objectifs de rendement.

Corum : objectifs de rendement dépassés ?

Du côté de Corum, qui a collecté 609 millions d’euros au premier semestre, en progression de 10%, à rebours de la tendance (baisse de 23%) et réalisé une quinzaine d’acquisition pour un total de 640 millions d’euros et un rendement en hausse sur ces opérations (9,09% en moyenne pour Corum Origin, 7% pour Corum XL, 6,39% pour Corum Eurion), pas de baisse du prix de ses parts en vue « ni à court, ni à moyen terme ». Les prévisions de rendement 2023 de ces trois véhicules sont même au-dessus des objectifs initiaux, a indiqué le groupe ce jeudi 21 septembre : supérieur à 6% pour Corum Origin (6% d’objectif initialement), et supérieur à 5,5% pour Corum XL et Corum Eurion (pour des objectifs de rendement respectifs initiaux de 5% et de 4,5%).

Sofidi : fourchette de distribution confirmée

Chez Sofidi, les expertises immobilières menées à mi-année (30 juin) ont révélé une baisse des valeurs de nos portefeuilles immobiliers limitée à -2,56% à périmètre constant par rapport à fin 2022. Parallèlement, les prix de souscription des parts des SCPI de la société de gestion, comparés aux valeurs de reconstitution, restent contenus dans une fourchette resserrée comprise entre -1,6% et +5,7%, fait savoir Sofidi dans un communiqué du 21 septembre.