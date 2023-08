Livrets bancaires et comptes à terme : où trouver les meilleures offres de l'été ?

Les taux de rémunération continuent à grimper dans un contexte où les banques se concurrencent pour attirer de la liquidité sur ces supports.

Les livrets bancaires et les comptes à terme continuent à voir leurs taux de rémunération augmenter cet été, en lien bien sûr avec la remontée des taux directeurs qui permettent aux établissements financiers de mieux rémunérer les liquidités. Les banques se concurrencent d’ailleurs pour attirer de la liquidité sur ces supports.

Les meilleurs livrets

Toutes les offres de livrets ne se valent pas et ce sont toujours celles des filiales financières des constructeurs automobiles français Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat…) qui figurent parmi les plus rémunératrices. Distingo Bank (Stellantis) a déjà annoncé que le taux de son livret augmentera de 2,5% brut à 2,8% à partir du 1er septembre 2023. Son grand concurrent Zesto de Renault Bank est déjà passé à 2,75% brut depuis la mi-juillet.

Sans oublier que Distingo et Zesto proposent régulièrement des taux promotionnels réservés aux nouveaux clients. De la même manière, le livret de l’application Cashbee, dont les fonds sont gérés par MyMoneyBank (détenu par le fonds américain Cerberus) est à 2,5% brut avec du 4% pendant 3 mois. Parmi les banques en ligne, on peut signaler le livret Bourso+ de Boursorama Banque avec ses 2% brut pour des versements désormais illimités.

Fiscalité

La plupart de ces livrets ont l’avantage d’être totalement liquides et d’avoir des plafonds de dépôts très élevés (jusqu’à 10 millions d’euros pour certains !) mais ils sont fiscalisés. Pour la plupart des épargnants (à moins d’être non imposable ou dans la première tranche à 11%), cela signifie que les taux affichés seront amputés par le prélèvement forfaitaire unique à 30%. Un taux de 2,8% brut représente donc 1,96% net.

Ces livrets bancaires restent ainsi moins intéressants que le Livret A et le LDDS, désormais rémunérés à 3% jusqu’à début 2025, avec l'avantage de ne supporter aucun impôt. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés par ceux qui ont déjà atteint le plafond de leurs livrets réglementés, c’est-à-dire tout de même près de 35.000 € en cumulant le Livret A et le LDDS. Les livrets bancaires restent aussi une solution pour placer une grosse somme pendant quelques mois, par exemple le produit d’une vente immobilière avant sa réaffectation.

Comptes à terme

Forcément moins liquides, les comptes à terme sont une autre alternative encore plus rémunératrice. Avec un compte à terme, le taux de rémunération est garanti et fixe pour une durée déterminée qui va de quelques mois à quelques années. Comme pour les livrets, les intérêts sont fiscalisés et soumis au prélèvement forfaitaire unique à 30% (ou au barème sur option + prélèvements sociaux à 17,2%).

Plus la durée de placement est longue, meilleur le taux sera. Le compte sera clôturé à l’issue de cette durée d’engagement : à échéance, vous récupérez votre capital ainsi que les intérêts. Le retrait anticipé des fonds est quand même possible mais il entraîne une diminution du taux de rémunération. Enfin, le capital est garanti par les banques et il est possible de détenir plusieurs comptes à terme.

Les meilleurs comptes à terme

Distingo Bank (Stellantis) vient d’ailleurs de procéder à de belles augmentations des taux de ses comptes à terme avec des taux bruts de 3,10% sur un an, 3,15% sur 2 ans et 3,20% sur 3 ans depuis le 1er août, contre respectivement 2,7%, 2,8% et 2,9% auparavant.

Pour des placements à courte échéance, Distingo Bank propose aussi le compte à terme Green sur une durée de 10 mois (dédié au financement aux particuliers de ses véhicules électriques) avec un taux brut qui est passé ce mois-ci à 3% contre 2,60% en juillet. Ce compte est accessible à partir de 1.000 € et jusqu’à 100.000 €.

MyMoneyBank référence également des comptes à terme allant jusqu’à 3,5% brut sur 3 ans, mais à partir de 5.000 €. Boursorama Banque (groupe Société Générale) affiche aussi des taux très intéressants de 3% brut sur 1 an et 3,5% sur 18 mois pour son nouveau compte à terme désormais facilement accessible avec un minimum de versement ramené à 5.000 € (à partir de 30.000 € initialement). Autre exemple original, Monabanq propose un compte à terme renouvelable (à partir de 3.000 €, plafonné à 25.000 €) dont le taux évolue chaque année à la hausse pendant 5 ans : de 1,5% la première année jusqu’à 4,5% la cinquième année. Le renouvellement de ce compte est automatique chaque année par tacite reconduction.

Il est par ailleurs possible de souscrire sur la plateforme d’épargne en ligne Raisin des comptes à terme de la banque suédoise Klarna avec des taux bruts allant de 3,45% sur 6 mois à 3,95% sur 1 an (à partir de 500 € de dépôt) ou de l’établissement de crédit Younited Credit : 2,95% brut sur 1 an, 3,25% sur 2 ans ou 3,5% sur 4 ans (à partir de 2.000 € de dépôt).