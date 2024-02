Les tops et les flops des SC immobilières en unités de compte

13 fonds proposés en assurance vie ont vu leur valeur liquidative reculer de plus de 10% en 2023

La performance moyenne des sociétés civiles immobilières (SCI), supports d’unités de compte en assurance vie a été négative de -6,8% en 2023 selon l'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM), après +3,7% en 2022. Indépendamment de la stabilité de leurs revenus, notamment soutenus par l’indexation des loyers, ces fonds ont été directement impactés par la baisse des prix de l’immobilier tertiaire car les corrections de valeurs des patrimoines sous-jacents sont directement répercutées dans les évolutions de leur valeur liquidative calculée chaque mois.

13 SCI en baisse de plus de 10%

En se penchant en détail sur la cinquantaine de fonds disponibles répertoriés par l'ASPIM (dont certains ne sont plus commercialisés), seuls 10 ont affiché une performance positive supérieure à 4% sans dépasser significativement 6% pour les meilleurs. A l’opposé, 13 ont vu leur valeur liquidative reculer de plus de 10% en 2023, avec même une chute proche de -20% pour Allianz Value Pierre.

Le cas d’Allianz Value Pierre résume d’ailleurs les difficultés rencontrées par de nombreuses unités de compte immobilières : le rendement locatif des actifs de cette SCI était bien orienté l’an dernier avec une contribution positive de +4,27% mais le recul de la valeur des actifs immobiliers détenus en direct a été très important à -20,7%.

A noter que la performance 2023 de +6,56% pour la SCI Cap Santé (Primonial| vient d'être entachée par une brusque dévalorisation de sa valeur liquidative de -5,7% en date du 13 février 2024.

Les pires performances 2023 des SC immobilières Source : ASPIM Evolution de la valeur liquidative en 2023 Collecte nette de l'année 2023 Allianz Value Pierre -19,7% -53 millions d'euros GF Pierre -14% -391 millions d'euros AEW Assur Immeuble -13,6% (Au 30 septembre 2023) -100 millions d'euros OFI Invest Immo Selection -13,3% 0 SC Tangram -13% -257 millions d'euros AFER Immo -12% 0 Pythagore -12% -123 millions d'euros Fructifoncier -11,8% 0 CNP UC Immo -11,7% 0 Primonial Capimmo -11,6% -625 millions d'euros UC AFER Pierre -10,7% 0 Perial Euro Carbone -10,7% 23 millions d'euros OFI Invest Patrimoine Immobilier -10,5% 0

Les meilleures performances 2023 des SC immobilières Source : ASPIM Evolution de la valeur liquidative en 2023 Collecte nette de l'année 2023 Cap Santé +6,56% 566 millions d'euros Silver Avenir +6,15% 92 millions d'euros ESG Tendances Pierre +6,14% 46 millions d'euros Linasens +6,04% 68 millions d'euros Territoires d'Avenir +5,64% 199 millions d'euros Iroko Next +5,48% 8 millions d'euros Proxima Vie +5,26% 41 millions d'euros Immocap Value +4,77% 9 millions d'euros Fidimmo Part C +4,74% 0 Immocap Value GV +4,20% 53 millions d'euros

Collecte nette largement négative

En moyenne, ces UC auront aussi enregistré beaucoup de retraits ces derniers mois. D’après l’ASPIM, l’année 2023 s’est soldée par une décollecte nette de 543 millions d’euros à comparer à plus de 5 milliards de collecte nette en 2022. L’hémorragie a été très forte au deuxième semestre avec -1,64 milliard d’euros. On constate d'ailleurs que la décollecte a été très forte sur les SCI avec les moins bonnes performances, notamment pour Capimmo qui a enregistré plus de 600 millions d'euros de sorties nettes. A l'inverse, la collecte est restée largement positive pour les fonds dont la valeur liquidative a le plus progressé.